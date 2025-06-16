Який поверх у готелі обрати — найбезпечніший варіант

Готельний номер. Ілюстративне фото: freepik.com

Вибір житла під час відпустки грає одну з ключових ролей. Готель, в якому ви плануєте зупинитися, або зіпсує ваш відпочинок, або, навпаки, додасть приємних вражень.

Про це пише Daily Express.

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Який поверх у готелі обрати туристу

Засновник іспанської туристичної платформи Descrubriendo Viajes Хав'єр Собріно розповів, на якому поверсі краще бронювати собі номер в готелі.

Чоловік радить селитися між третім і шостим поверхами, оскільки вони є більш безпечними. Перший поверх часто викликає занепокоєння з точки зору безпеки через легкий доступ до вікон. На перший і другий поверхи легше пробратися зловмисникам.

Не дуже безпечно селитися на верхніх поверхах. У надзвичайних ситуаціях буде набагато складніше з них вибратися через непрацюючі ліфти.

Рецепція готелю. Ілюстративне фото: freepik.com

"Провівши роки, переїжджаючи з одного готелю в інший по всій Іспанії, я зрозумів, що найкращі номери в готелях розташовані між третім і шостим поверхами. Вони досить високі, щоб уникнути вуличного шуму і пропонують кращу безпеку, ніж номери на першому поверсі, але досить низькі для швидкої евакуації в разі потреби", — підсумував експерт.

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