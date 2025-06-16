Какой этаж в отеле выбрать - самый безопасный вариант

Гостиничный номер. Иллюстративное фото: freepik.com

Выбор жилья во время отпуска играет одну из ключевых ролей. Отель, в котором вы планируете остановиться или испортить ваш отдых, или наоборот, добавить приятных впечатлений.

Об этом пишет Daily Express.

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Какой этаж в отеле выбрать туристу

Основатель испанской туристической платформы Descrubriendo Viajes Хавьер Собрино рассказал, на каком этаже лучше бронировать себе номер в отеле.

Мужчина советует селиться между третьим и шестым этажами, поскольку они являются более безопасными. Первый этаж часто вызывает беспокойство с точки зрения безопасности из-за легкого доступа к окнам. На первый и второй этажи легче пробраться злоумышленникам.

Не очень безопасно селиться на верхних этажах. В чрезвычайных ситуациях будет гораздо сложнее из них выбраться из-за неработающих лифтов.

Рецепция отеля. Иллюстративное фото: freepik.com

"Проведя годы, переезжая из одного отеля в другой по всей Испании, я понял, что лучшие номера в отелях находятся между третьим и шестым этажами. Они достаточно высокие, чтобы избежать уличного шума и предлагают лучшую безопасность, чем номера на первом этаже, но достаточно низкие для быстрой эвакуации в случае необходимости", — подытожил эксперт.

Напомним, мы рассказывали о том, как избежать джетлага в отпуске. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.