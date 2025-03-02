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Експерт розповів, як не втомлюватись під час довгих перельотів

2 березня 2025 14:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Як не втомлюватись під час довгих перельотів — поради туристам
Пасажири в літаку. Фото: Pexels
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Досвідчений мандрівник порадив що робити під час в польоту в літаку, щоб менше втомлюватися. Пасажирам варто розбити подорож на певні проміжки часу.

Про це пише Express.

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Турист порекомендував техніку під назвою "блокування часу", коли ви розбиваєте подорож на певні проміжки часу та заповнюєте їх окремим заняттями.

Мандрівник порадив перші 90 хвилин польоту не вмикати фільм, а натомість витратити цей час на те, щоб переконатися, що вам комфортно, і, можливо, послухати подкаст або музику.

Експерт розповів, як не виснажуватись під час довгих перельотів - фото 1
Пасажири в літаку. Фото: Pexels

"Ці 90 хвилин призначені виключно для того альбому, який ви хотіли послухати. Це суто для того, щоб подумати, що ви хочете — курку чи макарони. Це буквально лише для відчуттів. Не перевантажуйте себе на далеких перельотах", — поділився турист.

Після приймання їжі ви повинні перейти до наступного часового блоку також у 90 хвилин. Цей проміжок часу варто виділити на кіно та снеки. Їжу варто їсти повільно, щоб повністю насолодитися нею і перетравити її належним чином, а також можна випити чашку чаю після перегляду кіно. 

Наступні 3 години мандрівник радить поспати. Хто не може спати в літаках — варто ввімкнути білий шум в навушниках, надягти маску та розслаблено полежати. Після такого відпочинку можна перейти до улюблених серіалів, а згодом до наступного приймання їжі.

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