Як не втомлюватись під час довгих перельотів — поради туристам

Експерт розповів, як не втомлюватись під час довгих перельотів
Досвідчений мандрівник порадив що робити під час в польоту в літаку, щоб менше втомлюватися. Пасажирам варто розбити подорож на певні проміжки часу.
Про це пише Express.
Як не втомлюватись в літаку
Турист порекомендував техніку під назвою "блокування часу", коли ви розбиваєте подорож на певні проміжки часу та заповнюєте їх окремим заняттями.
Мандрівник порадив перші 90 хвилин польоту не вмикати фільм, а натомість витратити цей час на те, щоб переконатися, що вам комфортно, і, можливо, послухати подкаст або музику.
"Ці 90 хвилин призначені виключно для того альбому, який ви хотіли послухати. Це суто для того, щоб подумати, що ви хочете — курку чи макарони. Це буквально лише для відчуттів. Не перевантажуйте себе на далеких перельотах", — поділився турист.
Після приймання їжі ви повинні перейти до наступного часового блоку також у 90 хвилин. Цей проміжок часу варто виділити на кіно та снеки. Їжу варто їсти повільно, щоб повністю насолодитися нею і перетравити її належним чином, а також можна випити чашку чаю після перегляду кіно.
Наступні 3 години мандрівник радить поспати. Хто не може спати в літаках — варто ввімкнути білий шум в навушниках, надягти маску та розслаблено полежати. Після такого відпочинку можна перейти до улюблених серіалів, а згодом до наступного приймання їжі.
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