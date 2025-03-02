Как не уставать во время долгих перелетов — советы туристам

Эксперт рассказал, как не уставать во время долгих перелетов
Опытный путешественник посоветовал что делать во время в полете в самолете, чтобы меньше уставать. Пассажирам стоит разбить путешествие на определенные промежутки времени.
Об этом пишет Express.
Как не уставать в самолете
Турист порекомендовал технику под названием "блокировка времени", когда вы разбиваете путешествие на определенные промежутки времени и заполняете их отдельным занятиями.
Путешественник посоветовал первые 90 минут полета не стоит включать фильм, а вместо этого потратить это время на то, чтобы убедиться, что вам комфортно, и, возможно, послушать подкаст или музыку.
"Эти 90 минут предназначены исключительно для того альбома, который вы хотели послушать. Это сугубо для того, чтобы подумать, что вы хотите — курицу или макароны. Это буквально только для ощущений. Не перегружайте себя на дальних перелетах", — поделился турист.
После приема пищи вы должны перейти к следующему временному блоку также в 90 минут. Этот промежуток времени стоит выделить на кино и снеки. Еду стоит есть медленно, чтобы полностью насладиться ею и переварить ее должным образом, а также можно выпить чашку чая после просмотра кино.
Следующие 3 часа путешественник советует поспать. Кто не может спать в самолетах — стоит включить белый шум в наушниках, надеть маску и расслабленно полежать. После такого отдыха можно перейти к любимым сериалам, а затем к следующему приему пищи.
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