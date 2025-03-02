Как не уставать во время долгих перелетов — советы туристам

Пассажиры в самолете. Фото: Pexels

Опытный путешественник посоветовал что делать во время в полете в самолете, чтобы меньше уставать. Пассажирам стоит разбить путешествие на определенные промежутки времени.

Об этом пишет Express.

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Турист порекомендовал технику под названием "блокировка времени", когда вы разбиваете путешествие на определенные промежутки времени и заполняете их отдельным занятиями.

Путешественник посоветовал первые 90 минут полета не стоит включать фильм, а вместо этого потратить это время на то, чтобы убедиться, что вам комфортно, и, возможно, послушать подкаст или музыку.

Пассажиры в самолете. Фото: Pexels

"Эти 90 минут предназначены исключительно для того альбома, который вы хотели послушать. Это сугубо для того, чтобы подумать, что вы хотите — курицу или макароны. Это буквально только для ощущений. Не перегружайте себя на дальних перелетах", — поделился турист.

После приема пищи вы должны перейти к следующему временному блоку также в 90 минут. Этот промежуток времени стоит выделить на кино и снеки. Еду стоит есть медленно, чтобы полностью насладиться ею и переварить ее должным образом, а также можно выпить чашку чая после просмотра кино.

Следующие 3 часа путешественник советует поспать. Кто не может спать в самолетах — стоит включить белый шум в наушниках, надеть маску и расслабленно полежать. После такого отдыха можно перейти к любимым сериалам, а затем к следующему приему пищи.

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