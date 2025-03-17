Як виспатись в літаку — поради туристам

Експерт розповів, як легко засинати в літаку
Спати у вертикальному положенні без зручного матрацу чи подушки — справжній виклик. Сильний шум та світло також заважають нормальному відпочинку в літаку.
Про це пише Express.
Як якісно відпочити під час перельоту
Генеральний директор і експерт зі сну компанії MattressNextDay Мартін Сілі поділився корисними лайфхаками, як швидко засинати під час польоту.
Фахівець радить перед посадкою на літак прогулятися 30 хвилин по duty-free.
"Дослідження показують, що лише пів години помірних фізичних вправ можуть допомогти вам краще спати, а подальші дослідження довели, що жінки, які роблять більше кроків протягом дня, глибше сплять", — пояснив експерт.
Мартін також порадив уникати під час подорожі вживання алкогольних напоїв. Він хоча і викликає сонливість, погіршує якість вашого сну. Спеціаліст радить вживати звичайну воду, яка допоможе уникнути зневоднення під час польоту.
Чоловік також порадив заздалегідь подбати про максимально зручні умови для відпочинку. Фахівець порадив прихопити з собою в подорож літаком спеціальну подушку для сну, теплі шкарпетки, маску для сну та беруші.
Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також туристка поділилася, скільки витратила на подорож до Одеси навесні 2025 року.
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