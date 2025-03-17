Як виспатись в літаку — поради туристам

Жінка відпочиває в літаку. Фото: Freepik

Спати у вертикальному положенні без зручного матрацу чи подушки — справжній виклик. Сильний шум та світло також заважають нормальному відпочинку в літаку.

Про це пише Express.

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Генеральний директор і експерт зі сну компанії MattressNextDay Мартін Сілі поділився корисними лайфхаками, як швидко засинати під час польоту.

Фахівець радить перед посадкою на літак прогулятися 30 хвилин по duty-free.

"Дослідження показують, що лише пів години помірних фізичних вправ можуть допомогти вам краще спати, а подальші дослідження довели, що жінки, які роблять більше кроків протягом дня, глибше сплять", — пояснив експерт.

Мартін також порадив уникати під час подорожі вживання алкогольних напоїв. Він хоча і викликає сонливість, погіршує якість вашого сну. Спеціаліст радить вживати звичайну воду, яка допоможе уникнути зневоднення під час польоту.

Пасажири відпочивають в літаку. Фото: Freepik

Чоловік також порадив заздалегідь подбати про максимально зручні умови для відпочинку. Фахівець порадив прихопити з собою в подорож літаком спеціальну подушку для сну, теплі шкарпетки, маску для сну та беруші.

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також туристка поділилася, скільки витратила на подорож до Одеси навесні 2025 року.