Як зекономити місце у валізі — поради мандрівникам

Туристка розповіла, як вмістити у валізу більше речей
Збори у відпустку можуть стати для декого важким завданням, адже авіакомпанії встановлюють суворі правила перевезення багажу. Туристи завжди повинні стежити за тим, щоб не перевантажити валізу і не сплатити штраф.
Про це пише Express.
Як зекономити місце у валізі
Одна із досвідчених мандрівниць з'ясувала, що поліетиленові пакети, в які пакують одяг Shein, ідеально підходять для пакування речей у відпустку. Вони ідеально економлять місце у валізі і чудово впорядковують кожен предмет вашого гардероба.
Вона використовує окремі пакети для кожного типу одягу — білизни, джинсів та футболок. За допомогою такого способу пакування легко знаходити потрібну річ.
@lifting.with.laura
The best packing hack!!!!! I feel like an organised queen!!!! (Filmed this on Snapchat that’s why the quality is so bad)💀🤣 this is a game changed and squishes your clothes together so you can fit more in hehehe #fyp #packinghack #suitcase #holidayhack #holidayhacks♬ original sound - lifting.with.laura
Нагадаємо, ми розповідали, які замки варто обов'язково відвідати в Європі. Також туристка поділилася, скільки витратила на подорож до Одеси навесні 2025 року.
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