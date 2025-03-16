Як зекономити місце у валізі — поради мандрівникам

Валіза з речами. Фото: Freepik

Збори у відпустку можуть стати для декого важким завданням, адже авіакомпанії встановлюють суворі правила перевезення багажу. Туристи завжди повинні стежити за тим, щоб не перевантажити валізу і не сплатити штраф.

Про це пише Express.

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Як зекономити місце у валізі

Одна із досвідчених мандрівниць з'ясувала, що поліетиленові пакети, в які пакують одяг Shein, ідеально підходять для пакування речей у відпустку. Вони ідеально економлять місце у валізі і чудово впорядковують кожен предмет вашого гардероба.

Вона використовує окремі пакети для кожного типу одягу — білизни, джинсів та футболок. За допомогою такого способу пакування легко знаходити потрібну річ.

Нагадаємо, ми розповідали, які замки варто обов'язково відвідати в Європі. Також туристка поділилася, скільки витратила на подорож до Одеси навесні 2025 року.