Как сэкономить место в чемодане — советы путешественникам

Чемодан с вещами. Фото: Freepik

Сборы в отпуск могут стать для некоторых трудной задачей, ведь авиакомпании устанавливают строгие правила перевозки багажа. Туристы всегда должны следить за тем, чтобы не перегрузить чемодан и не заплатить штраф.

Об этом пишет Express.

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Как сэкономить место в чемодане

Одна из опытных путешественниц выяснила, что полиэтиленовые пакеты, в которые пакуют одежду Shein, идеально подходят для упаковки вещей в отпуск. Они идеально экономят место в чемодане и прекрасно упорядочивают каждый предмет вашего гардероба.

Она использует отдельные пакеты для каждого типа одежды — белья, джинсов и футболок. С помощью такого способа упаковки легко находить нужную вещь.

Напомним, мы рассказывали, какие замки стоит обязательно посетить в Европе. Также туристка поделилась, сколько потратила на путешествие в Одессу весной 2025 года.