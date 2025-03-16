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Туристка рассказала, как вместить в чемодан побольше вещей

16 марта 2025 17:00
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Как сэкономить место в чемодане — советы путешественникам
Чемодан с вещами. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Сборы в отпуск могут стать для некоторых трудной задачей, ведь авиакомпании устанавливают строгие правила перевозки багажа. Туристы всегда должны следить за тем, чтобы не перегрузить чемодан и не заплатить штраф.

Об этом пишет Express.

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Одна из опытных путешественниц выяснила, что полиэтиленовые пакеты, в которые пакуют одежду Shein, идеально подходят для упаковки вещей в отпуск. Они идеально экономят место в чемодане и прекрасно упорядочивают каждый предмет вашего гардероба.

Она использует отдельные пакеты для каждого типа одежды — белья, джинсов и футболок. С помощью такого способа упаковки легко находить нужную вещь.

@lifting.with.laura

The best packing hack!!!!! Я чувствую себя организованной королевой!!!! (Снимала это на Snapchat поэтому качество такое плохое)💀🤣 это игра изменила и сжимает вашу одежду вместе, чтобы вы могли вместить больше хехехе #fyp #packinghack #suitcase #holidayhack #holidayhacks

♬ оригинальный звук - lifting.with.laura

Напомним, мы рассказывали, какие замки стоит обязательно посетить в Европе. Также туристка поделилась, сколько потратила на путешествие в Одессу весной 2025 года.

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