Как выспаться в самолете — советы туристам

Женщина отдыхает в самолете. Фото: Freepik

Спать в вертикальном положении без удобного матраса или подушки — настоящий вызов. Сильный шум и свет также мешают нормальному отдыху в самолете.

Об этом пишет Express.

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Генеральный директор и эксперт по сну компании MattressNextDay Мартин Сили поделился полезными лайфхаками, как быстро засыпать во время полета.

Специалист советует перед посадкой на самолет прогуляться 30 минут по duty-free.

"Исследования показывают, что всего полчаса умеренных физических упражнений могут помочь вам лучше спать, а дальнейшие исследования доказали, что женщины, которые делают больше шагов в течение дня, глубже спят", — пояснил эксперт.

Мартин также посоветовал избегать во время путешествия употребления алкогольных напитков. Он, хотя и вызывает сонливость, ухудшает качество вашего сна. Специалист советует употреблять обычную воду, которая поможет избежать обезвоживания во время полета.

Пассажиры отдыхают в самолете. Фото: Freepik

Мужчина также посоветовал заранее позаботиться о максимально удобных условиях для отдыха. Специалист посоветовал прихватить с собой в путешествие самолетом специальную подушку для сна, теплые носки, маску для сна и беруши.

Напомним, эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет. Также туристка поделилась, сколько потратила на путешествие в Одессу весной 2025 года.