Как выспаться в самолете — советы туристам

Эксперт рассказал, как легко засыпать в самолете
Спать в вертикальном положении без удобного матраса или подушки — настоящий вызов. Сильный шум и свет также мешают нормальному отдыху в самолете.
Об этом пишет Express.
Как качественно отдохнуть во время перелета
Генеральный директор и эксперт по сну компании MattressNextDay Мартин Сили поделился полезными лайфхаками, как быстро засыпать во время полета.
Специалист советует перед посадкой на самолет прогуляться 30 минут по duty-free.
"Исследования показывают, что всего полчаса умеренных физических упражнений могут помочь вам лучше спать, а дальнейшие исследования доказали, что женщины, которые делают больше шагов в течение дня, глубже спят", — пояснил эксперт.
Мартин также посоветовал избегать во время путешествия употребления алкогольных напитков. Он, хотя и вызывает сонливость, ухудшает качество вашего сна. Специалист советует употреблять обычную воду, которая поможет избежать обезвоживания во время полета.
Мужчина также посоветовал заранее позаботиться о максимально удобных условиях для отдыха. Специалист посоветовал прихватить с собой в путешествие самолетом специальную подушку для сна, теплые носки, маску для сна и беруши.
Напомним, эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет. Также туристка поделилась, сколько потратила на путешествие в Одессу весной 2025 года.
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