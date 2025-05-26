Які готелі варто уникати в подорожі — поради фахівця

Експерт порадив, яке житло варто уникати в подорожах
Тревел-експерт Хав'єр Собріно виокремив п'ять типів житла, яких варто уникати мандрівникам. Цінні поради зекономлять вам нерви та гроші.
Про це пише Daily Express.
На які готелі не варто витрачати гроші
Перше місце у списку посідає готель в аеропорту із завищеними цінами. Багато хто бронює там номери з міркувань зручності, не усвідомлюючи, що втрачає не лише гроші, а й враження від подорожі.
"Якщо ваш рейс не вилітає до 8-ї ранку, ви марнуєте свою останню ніч у стерильному номері, коли могли б насолодитися їжею з місцевим колоритом і чарівністю", — зазначив експерт.
Ще одним червоним прапорцем є занадто гарні і бюджетні курорти за системою "все включено", особливо ті, що мають низку невтішних відгуків. Вони з високою ймовірністю розчарують вас розбавленими напоями, сумнівною гігієною шведського столу та атмосферою.
"Бюджетні готелі "все включено" часто пропонують посередню їжу на шведських столах, де страви стоять годинами", — пояснив Собріно.
Фахівець також порекомендував уникати віддалені придорожні готелі, які хоч і є доступними, проте часто приховують суттєві недоліки, які псують подорож, особливо для тих, хто не знайомий з місцевістю. В них часто погана звукоізоляція та кухня. З таких міст набагато важче дістатись до міста.
Варто також з обережністю ставитися до готелів, що пропонують низькі ціни в найкращих місцях, оскільки вони часто приховують погані умови за хитрим маркетингом.
"Вони або мають приховані збори, які подвоюють ціну, або жахливий сервіс, або номери, які не оновлювалися з 1980-х років. По-справжньому чудовий відпочинок — це не розкіш, а чесна ціна", — підкреслив експерт.
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