Які готелі варто уникати в подорожі — поради фахівця

Рецепція готелю. Фото: Pexels

Тревел-експерт Хав'єр Собріно виокремив п'ять типів житла, яких варто уникати мандрівникам. Цінні поради зекономлять вам нерви та гроші.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

На які готелі не варто витрачати гроші

Перше місце у списку посідає готель в аеропорту із завищеними цінами. Багато хто бронює там номери з міркувань зручності, не усвідомлюючи, що втрачає не лише гроші, а й враження від подорожі.

"Якщо ваш рейс не вилітає до 8-ї ранку, ви марнуєте свою останню ніч у стерильному номері, коли могли б насолодитися їжею з місцевим колоритом і чарівністю", — зазначив експерт.

Ще одним червоним прапорцем є занадто гарні і бюджетні курорти за системою "все включено", особливо ті, що мають низку невтішних відгуків. Вони з високою ймовірністю розчарують вас розбавленими напоями, сумнівною гігієною шведського столу та атмосферою.

Сніданок в готелі. Фото: Pexels

"Бюджетні готелі "все включено" часто пропонують посередню їжу на шведських столах, де страви стоять годинами", — пояснив Собріно.

Фахівець також порекомендував уникати віддалені придорожні готелі, які хоч і є доступними, проте часто приховують суттєві недоліки, які псують подорож, особливо для тих, хто не знайомий з місцевістю. В них часто погана звукоізоляція та кухня. З таких міст набагато важче дістатись до міста.

Варто також з обережністю ставитися до готелів, що пропонують низькі ціни в найкращих місцях, оскільки вони часто приховують погані умови за хитрим маркетингом.

"Вони або мають приховані збори, які подвоюють ціну, або жахливий сервіс, або номери, які не оновлювалися з 1980-х років. По-справжньому чудовий відпочинок — це не розкіш, а чесна ціна", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми писали про пухнастого порушника в Таїланді. Також турагент розкрила, як вибрати класний готель закордоном.