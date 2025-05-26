Какие отели стоит избегать в путешествии - советы специалиста

Рецепция отеля. Фото: Pexels

Тревел-эксперт Хавьер Собрино выделил пять типов жилья, которых стоит избегать путешественникам. Ценные советы сэкономят вам нервы и деньги.

Об этом пишет Daily Express.

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Первое место в списке занимает отель в аэропорту с завышенными ценами. Многие бронируют там номера из соображений удобства, не осознавая, что теряют не только деньги, но и впечатления от путешествия.

"Если ваш рейс не вылетает до 8 утра, вы тратите свою последнюю ночь в стерильном номере, когда могли бы насладиться едой с местным колоритом и очарованием", — отметил эксперт.

Еще одним красным флажком являются слишком красивые и бюджетные курорты по системе "все включено", особенно те, что имеют ряд нелестных отзывов. Они с высокой вероятностью разочаруют вас разбавленными напитками, сомнительной гигиеной шведского стола и атмосферой.

Завтрак в отеле. Фото: Pexels

"Бюджетные отели "все включено" часто предлагают посредственную еду на шведских столах, где блюда стоят часами", — пояснил Собрино.

Специалист также порекомендовал избегать отдаленные придорожные отели, которые хоть и являются доступными, однако часто скрывают существенные недостатки, которые портят путешествие, особенно для тех, кто не знаком с местностью. В них часто плохая звукоизоляция и кухня. Из таких городов гораздо труднее добраться до города.

Стоит также с осторожностью относиться к отелям, которые предлагают низкие цены в лучших местах, поскольку они часто скрывают плохие условия за хитрым маркетингом.

"Они либо имеют скрытые сборы, которые удваивают цену, или ужасный сервис, или номера, которые не обновлялись с 1980-х годов. По-настоящему замечательный отдых — это не роскошь, а честная цена", — подчеркнул эксперт.

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