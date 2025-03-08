Як вмістити всі речі в ручну кладь — поради туристам

Перевірка багажу в аеропорту. Фото: Freepik

Суворі обмеження авіакомпанії змушують пасажирів шукати креативні способи, як не переплачувати за багаж. Письменниця-мандрівниця поділилася своїми лайфхаками, як вмістити всі речі в ручну кладь.

Про це пише Express.

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Придбайте пакет duty free

Після проходження контролю в аеропорту і перед виходом на посадку ви побачите низку магазинів duty free, де можна придбати різноманітні товари. Мандрівниця радить придбати щось на кшталт пачки цукерок або напою, щоб отримати пакет duty free, куди ви зможете покласти речі, які не влізли до сумки ручної поклажі.

Вдягніть сумку крос-боді

Мандрівниця пояснила, що на контролі в аеропорті ніколи на такі сумки особливо не звертають увагу. Ви можете заховати її під піджак чи під джемпер. Кількість речей, які можна покласти в сумку крос-боді, вас насправді здивує.

Багаж мандрівниці. Фото: Freepik

Візьміть з собою подушку для подорожей

Мандрівниця радить запихати в неї дрібні предмети одягу, зокрема шкарпетки та бікіні, замість того, щоб пакувати їх у ручну поклажу. Дорожні подушки не займають багато місця і можуть добре виручити вас в тому випадку, якщо щось не поміщається в сумку.

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