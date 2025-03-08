Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Експерт поділився порадами, як не переплачувати за багаж arrow

Експерт поділився порадами, як не переплачувати за багаж

8 березня 2025 15:03
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як вмістити всі речі в ручну кладь — поради туристам
Перевірка багажу в аеропорту. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Суворі обмеження авіакомпанії змушують пасажирів шукати креативні способи, як не переплачувати за багаж. Письменниця-мандрівниця поділилася своїми лайфхаками, як вмістити всі речі в ручну кладь.

Про це пише Express.

Читайте також:

Придбайте пакет duty free

Після проходження контролю в аеропорту і перед виходом на посадку ви побачите низку магазинів duty free, де можна придбати різноманітні товари. Мандрівниця радить придбати щось на кшталт пачки цукерок або напою, щоб отримати пакет duty free, куди ви зможете покласти речі, які не влізли до сумки ручної поклажі.

Вдягніть сумку крос-боді

Мандрівниця пояснила, що на контролі в аеропорті ніколи на такі сумки особливо не звертають увагу. Ви можете заховати її під піджак чи під джемпер. Кількість речей, які можна покласти в сумку крос-боді, вас насправді здивує.

Експерт поділився порадами, як не переплачувати за багаж - фото 1
Багаж мандрівниці. Фото: Freepik

Візьміть з собою подушку для подорожей

Мандрівниця радить запихати в неї дрібні предмети одягу, зокрема шкарпетки та бікіні, замість того, щоб пакувати їх у ручну поклажу. Дорожні подушки не займають багато місця і можуть добре виручити вас в тому випадку, якщо щось не поміщається в сумку.

Раніше ми розповідали, чому Південна Корея точно сподобається інтровертам. Також дізнайтеся, що буде, якщо запізнитися на літак.

авіарейси літак поради туризм Ryanair
Реклама
Реклама
Реклама