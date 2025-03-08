Как вместить все вещи в ручную кладь - советы туристам

Проверка багажа в аэропорту. Фото: Freepik

Строгие ограничения авиакомпании заставляют пассажиров искать креативные способы, как не переплачивать за багаж. Писательница-путешественница поделилась своими лайфхаками, как вместить все вещи в ручную кладь.

Об этом пишет Express.

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Приобретите пакет duty free

После прохождения контроля в аэропорту и перед выходом на посадку вы увидите ряд магазинов duty free, где можно приобрести различные товары. Путешественница советует приобрести что-то вроде пачки конфет или напитка, чтобы получить пакет duty free, куда вы сможете положить вещи, которые не влезли в сумку ручной клади.

Наденьте сумку кросс-боди

Путешественница объяснила, что на контроле в аэропорту никогда на такие сумки особо не обращают внимание. Вы можете спрятать ее под пиджак или под джемпер. Количество вещей, которые можно положить в сумку кросс-боди, вас на самом деле удивит.

Багаж путешественницы. Фото: Freepik

Возьмите с собой подушку для путешествий

Путешественница советует запихивать в нее мелкие предметы одежды, в частности носки и бикини, вместо того, чтобы паковать их в ручную кладь. Дорожные подушки не занимают много места и могут хорошо выручить вас в том случае, если что-то не помещается в сумку.

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