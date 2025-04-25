Найбрудніші речі в номері готелю

Покоївка прибирає постіль в номері. Фото: Freepik

Експерт з безпеки розкрив п'ять найбрудніших місць у готелях. Щоб не зіпсувати свою відпустку, краще прислухатись до цінних порад.

Про це пише Daily Mail.

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Покривала й подушки

На відміну від простирадл, які перуть після кожного гостя, покривала та подушки чистять дуже рідко. Ці речі накопичують дуже багато мікробів. Експерти рекомендують прибирати їх з ліжка після прибуття і використовувати дезінфікуючий спрей для тканини.

Телефони та пульти для телевізора

Ними найбільше користуються в готелях. Їх рідко дезінфікують, а тому на їх поверхні збирається багато шкідливих бактерій, віруси, й навіть кишкова паличка. Ця здавалось би проста річ може зіпсувати вам відпустку та здоров'я.

Ванна

На душових лійках, шторках для душу, ванні та раковини накопичується величезна кількість небезпечних бактерій. Прибиральниці витирають поверхні однією ганчіркою, яка лише розносить бруд. Щоб зменшити ризик зараження, протирайте поверхні ванної кімнати дезінфікуючими серветками, а також промийте ванну й душову кабіну миючим засобом.

Ванна кімната. Фото: Freepik

Кавоварки та скляний посуд

Залишки кавової олії та вологе, тепле середовище всередині кавомашини створюють ідеальне середовище для розмноження мікробів, плісняви та дріжджів. Прибиральниці також рідко належним чином миють склянки. Щоб убезпечити себе, візьміть з собою власне дорожнє горнятко, а каву краще купуйте у перевірених кав'ярнях.

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