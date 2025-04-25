Самые грязные вещи в номере отеля

Горничная убирает постель в номере. Фото: Freepik

Эксперт по безопасности раскрыл пять самых грязных мест в отелях. Чтобы не испортить свой отпуск, лучше прислушаться к ценным советам.

Об этом пишет Daily Mail.

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Покрывала и подушки

В отличие от простыней, которые стирают после каждого гостя, покрывала и подушки чистят очень редко. Эти вещи накапливают очень много микробов. Эксперты рекомендуют убирать их с кровати по прибытии и использовать дезинфицирующий спрей для ткани.

Телефоны и пульты для телевизора

Ими больше всего пользуются в гостиницах. Их редко дезинфицируют, а потому на их поверхности собирается много вредных бактерий, вирусы, и даже кишечная палочка. Эта казалось бы простая вещь может испортить вам отпуск и здоровье.

Ванна

На душевых лейках, шторках для душа, ванне и раковине скапливается огромное количество опасных бактерий. Уборщицы вытирают поверхности одной тряпкой, которая только разносит грязь. Чтобы уменьшить риск заражения, протирайте поверхности ванной комнаты дезинфицирующими салфетками, а также промойте ванну и душевую кабину моющим средством.

Ванная комната. Фото: Freepik

Кофеварки и стеклянная посуда

Остатки кофейного масла и влажная, теплая среда внутри кофемашины создают идеальную среду для размножения микробов, плесени и дрожжей. Уборщицы также редко должным образом моют стаканы. Чтобы обезопасить себя, возьмите с собой собственную дорожную чашку, а кофе лучше покупайте в проверенных кофейнях.

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