Які фото категорично заборонено робити в аеропорту — що треба знати

Аеропорт. Ілюстративне фото: Pexels

Колишній співробітник служби безпеки аеропорту розповів про одну річ, яку ніколи не слід робити перед посадкою на літак — це вкрай важливо. Така здавалось би неочевидна помилка може призвести до серйозних проблем.

Про це пише Daily Express.

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Поширена помилка пасажирів

Чоловік був вражений тим, що побачив в одному з онлайн відеороликів. Він натрапив на відео із жінкою в аеропорту. Очевидно, вона ніколи раніше не літала і була надзвичайно схвильована через свою помилку.

Вона розмістила фото свого посадкового талона в Instagram хизуючись подорожжю. Прибувши до аеропорту, дівчина дізналась про те, що її рейс скасували.

"Нехай це буде уроком для тих людей, які публікують все підряд. Якщо ви збираєтеся щось опублікувати, переконайтеся, що ви приховуєте свою конфіденційну інформацію", — зазначив експерт.

Пасажирка в аеропорту.

​​​Ілюстративне фото: Pexels

Справа в тому, що публікація даних про рейс в соцмережах, зокрема посадкового талона, коду підтвердження або будь-якої інформації, яка може дозволити комусь отримати доступ до вашого бронювання або особистої інформації, створює значні ризики. Поширення цих даних може призвести до різних проблем. Зокрема, до крадіжки особистих даних, підміни місць і навіть скасування рейсу.

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