Какие фото категорически запрещено делать в аэропорту - что надо знать

Аэропорт. Иллюстративное фото: Pexels

Бывший сотрудник службы безопасности аэропорта рассказал об одной вещи, которую никогда не следует делать перед посадкой на самолет — это крайне важно. Такая, казалось бы, неочевидная ошибка может привести к серьезным проблемам.

Об этом пишет Daily Express.

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Мужчина был поражен тем, что увидел в одном из онлайн видеороликов. Он наткнулся на видео с женщиной в аэропорту. Очевидно, она никогда раньше не летала и была чрезвычайно взволнована из-за своей ошибки.

Она разместила фото своего посадочного талона в Instagram, хвастаясь путешествием. Прибыв в аэропорт, девушка узнала, что ее рейс отменили.

"Пусть это будет уроком для тех людей, которые публикуют все подряд. Если вы собираетесь что-то опубликовать, убедитесь, что вы скрываете свою конфиденциальную информацию", — отметил эксперт.

Пассажирка в аэропорту.

Иллюстративное фото: Pexels

Дело в том, что публикация данных о рейсе в соцсетях, в частности посадочного талона, кода подтверждения или любой информации, которая может позволить кому-то получить доступ к вашему бронированию или личной информации, создает значительные риски. Распространение этих данных может привести к различным проблемам. В частности, к краже личных данных, подмене мест и даже отмене рейса.

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