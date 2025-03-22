EasyJet нагадала туристам про важливе — порада

Літак EasyJet. Фото: avianews.com

Британська авіакомпанія EasyJet нагадала туристам про важливе. Пасажирам порекомендували перш ніж вирушати в подорож, завжди перевіряти термін дії закордонного паспорта.

Про це пише Express.

Читайте також:

Важливе правило для мандрівників

Під час підготовки до відпустки можна забути про найважливіше. Зазирніть у ваш закордонний паспорт перед тим, як бронювати квитки.

Повідомляється, що з 1 січня 2015 року ваш паспорт повинен бути дійсним щонайменше 60 днів після закінчення терміну дії візи, електронної візи, безвізу або дозволу на проживання.

Дівчина придбала квитки на літак. Ілюстративне фото: Freepik

Якщо ж ваша віза дозволяє перебування протягом 90 днів, ваш паспорт повинен бути дійсним щонайменше 150 днів (90 днів + 60 днів) з дати в'їзду.

В іншому випадку працівники митного контролю в аеропорту будуть змушені відмовити вам в посадці на літак.

Також ми розповідали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака Ryanair. Також ми писали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями.