EasyJet напомнила туристам о важном - совет

Самолет EasyJet. Фото: avianews.com

Британская авиакомпания EasyJet напомнила туристам о важном. Пассажирам порекомендовали прежде чем отправляться в путешествие, всегда проверять срок действия загранпаспорта.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

Важное правило для путешественников

Во время подготовки к отпуску можно забыть о самом важном. Загляните в ваш загранпаспорт перед тем, как бронировать билеты.

Сообщается, что с 1 января 2015 года ваш паспорт должен быть действительным не менее 60 дней после окончания срока действия визы, электронной визы, безвиза или вида на жительство.

Девушка приобрела билеты на самолет. Иллюстративное фото: Freepik

Если же ваша виза позволяет пребывание в течение 90 дней, ваш паспорт должен быть действительным не менее 150 дней (90 дней + 60 дней) с даты въезда.

В противном случае работники таможенного контроля в аэропорту будут вынуждены отказать вам в посадке на самолет.

Также мы рассказывали, какие вещи категорически запрещено брать с собой на борт самолета Ryanair. Также мы писали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами.