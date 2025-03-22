EasyJet напомнила туристам о важном - совет

EasyJet раскрыла причину, по которой вас не пустят на самолет
Британская авиакомпания EasyJet напомнила туристам о важном. Пассажирам порекомендовали прежде чем отправляться в путешествие, всегда проверять срок действия загранпаспорта.
Об этом пишет Express.
Важное правило для путешественников
Во время подготовки к отпуску можно забыть о самом важном. Загляните в ваш загранпаспорт перед тем, как бронировать билеты.
Сообщается, что с 1 января 2015 года ваш паспорт должен быть действительным не менее 60 дней после окончания срока действия визы, электронной визы, безвиза или вида на жительство.
Если же ваша виза позволяет пребывание в течение 90 дней, ваш паспорт должен быть действительным не менее 150 дней (90 дней + 60 дней) с даты въезда.
В противном случае работники таможенного контроля в аэропорту будут вынуждены отказать вам в посадке на самолет.
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