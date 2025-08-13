Відео
Головна Туризм Дві популярні авіакомпанії ввели плату за ручну поклажу

Дві популярні авіакомпанії ввели плату за ручну поклажу

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:25
Відомі авіакомпанії змінили правила перевезення ручної поклажі
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Дві європейські авіакомпанії KLM та Air France планують скасувати безкоштовне перевезення багажу. Вони дозволять брати на борт лише невеликі особисті речі.

Про це пише The Sun.

Зміни правил KLM та Air France

Повідомляється, що максимальні розміри ручної поклажі становитимуть 40x30x15 см. За сумку, що перевищує параметри доведеться платити.

Новий базовий тариф спочатку буде запроваджено на 10 середньомагістральних маршрутах з 9 вересня 2025 року:

  • Гельсінкі (Фінляндія);
  • Афіни (Греція);
  • Відень (Австрія);
  • Дублін (Ірландія);
  • Стокгольм (Швеція);
  • Турин (Італія);
  • Флоренція (Італія);
  • Прага (Чехія).

Зазначається, що тарифи на далекі рейси не зміняться. Якщо пасажири бажають додати ручну поклажу, вони зможуть доплатити за неї за чотири години до вильоту. Її вартість становитиме від 15 євро за кожен рейс.

Дві популярні авіакомпанії ввели плату за ручну поклажу - фото 1
Турист в аеропорту з ручною поклажею. Ілюстративне фото: pexels.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали про величезні лавандові поля в Україні, де можна влаштувати атмосферну фотосесію. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.

Франція авіарейси подорож літаки туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
