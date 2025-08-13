Відомі авіакомпанії змінили правила перевезення ручної поклажі

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Дві європейські авіакомпанії KLM та Air France планують скасувати безкоштовне перевезення багажу. Вони дозволять брати на борт лише невеликі особисті речі.

Про це пише The Sun.

Зміни правил KLM та Air France

Повідомляється, що максимальні розміри ручної поклажі становитимуть 40x30x15 см. За сумку, що перевищує параметри доведеться платити.

Новий базовий тариф спочатку буде запроваджено на 10 середньомагістральних маршрутах з 9 вересня 2025 року:

Гельсінкі (Фінляндія);

Афіни (Греція);

Відень (Австрія);

Дублін (Ірландія);

Стокгольм (Швеція);

Турин (Італія);

Флоренція (Італія);

Прага (Чехія).

Зазначається, що тарифи на далекі рейси не зміняться. Якщо пасажири бажають додати ручну поклажу, вони зможуть доплатити за неї за чотири години до вильоту. Її вартість становитиме від 15 євро за кожен рейс.

Турист в аеропорту з ручною поклажею. Ілюстративне фото: pexels.com

