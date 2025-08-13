Видео
Две популярные авиакомпании ввели плату за ручную кладь

Две популярные авиакомпании ввели плату за ручную кладь

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 17:25
Известные авиакомпании изменили правила перевозки ручной клади
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Две европейские авиакомпании KLM и Air France планируют отменить бесплатную перевозку багажа. Они позволят брать на борт только небольшие личные вещи.

Об этом пишет The Sun.

Изменения правил KLM и Air France

Сообщается, что максимальные размеры ручной клади составят 40x30x15 см. За сумку, превышающую параметры придется платить.

Новый базовый тариф сначала будет введен на 10 среднемагистральных маршрутах с 9 сентября 2025 года:

  • Хельсинки (Финляндия);
  • Афины (Греция);
  • Вена (Австрия);
  • Дублин (Ирландия);
  • Стокгольм (Швеция);
  • Турин (Италия);
  • Флоренция (Италия);
  • Прага (Чехия).

Отмечается, что тарифы на дальние рейсы не изменятся. Если пассажиры желают добавить ручную кладь, они смогут доплатить за нее за четыре часа до вылета. Ее стоимость составит от 15 евро за каждый рейс.

Дві популярні авіакомпанії ввели плату за ручну поклажу - фото 1
Турист в аэропорту с ручной кладью. Иллюстративное фото: pexels.com

Напомним, ранее мы рассказывали об огромных лавандовых полях в Украине, где можно устроить атмосферную фотосессию. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.

Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
