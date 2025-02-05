Як швидко пройти металодетектор — поради та рекомендації

Металодетектор на столичному вокзалі. Фото: РБК-Україна

Під час війни неминучі черги на київському вокзалі, адже задля безпеки пасажирів там встановили металодетектори. Щоб уникнути зайвих стресів при перевірці багажу, варто знати декілька корисних лайфхаків.

Корисними порадами поділилося видання Huffpost.

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В день поїздки краще обирайте одяг без металевих деталей — застібок чи заклепок. Також варто зняти пояс, який через метал ускладнить перевірку. Іноді трапляються ситуації, коли детектор реагує на найдрібніші металеві частинки на джинсах, тож краще ретельніше перевірити свої речі.

Ваші прикраси, годинник та ключі краще заздалегідь покласти в сумку та проходити огляд без них. Краще оберіть для цієї цілі окрему кишеню, щоб не витрачати час на пошуки необхідного, після проходження контролю.

Металодетектор на столичному вокзалі. Фото: Gazeta.ua

Іноді наше взуття може містити металеві деталі, до яких чутливий металошукач. Для поїздки краще обирайте зручні моделі, які буде легко зняти в разі необхідності. Не варто також забувати шкарпетки, які врятують ваші ноги від бруду.

Під час пакування речей кладіть на саме дно лише ті предмети, які не містять металевих елементів. Наприклад, розмістіть більш доступно у валізі чи рюкзаку ноутбук, чи рідини, які можуть попрохати оглянути робітники вокзалу чи аеропорту.

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