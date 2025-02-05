Как быстро пройти металлодетектор - советы и рекомендации

Металлодетектор на столичном вокзале. Фото: РБК-Украина

Во время войны неизбежны очереди на киевском вокзале, ведь для безопасности пассажиров там установили металлодетекторы. Чтобы избежать лишних стрессов при проверке багажа, стоит знать несколько полезных лайфхаков.

Полезными советами поделилось издание Huffpost.

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В день поездки лучше выбирайте одежду без металлических деталей - застежек или заклепок. Также стоит снять пояс, который из-за металла усложнит проверку. Иногда случаются ситуации, когда детектор реагирует на мельчайшие металлические частицы на джинсах, поэтому лучше тщательно проверить свои вещи.

Ваши украшения, часы и ключи лучше заранее положить в сумку и проходить осмотр без них. Лучше выберите для этой цели отдельный карман, чтобы не тратить время на поиски необходимого, после прохождения контроля.

Металлодетектор на столичном вокзале. Фото: Gazeta.ua

Иногда наша обувь может содержать металлические детали, к которым чувствителен металлоискатель. Для поездки лучше выбирайте удобные модели, которые будет легко снять в случае необходимости. Не стоит также забывать носки, которые спасут ваши ноги от грязи.

При упаковке вещей кладите на самое дно только те предметы, которые не содержат металлических элементов. Например, разместите более доступно в чемодане или рюкзаке ноутбук, или жидкости, которые могут попросить осмотреть рабочие вокзала или аэропорта.

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