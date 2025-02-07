Нова система контролю під час в'їзду в ЄС EES — що відомо

Українці перетинають кордон із Польщею. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

В 2025 році в Європі буде введена нова цифрова прикордонна система контролю EES. Людей перевірятимуть роботизовані системи.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців.

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Система Entry Exit System (EES) в ЄС

Систему Entry Exit System (EES) повинні були запустити ще 10 листопада 2024 року, проте нині відклали її впровадження. Суть змін полягає в тому, що іноземців будуть перевіряти не прикордонники, а автоматизовані системи. Нові перевірки не будуть поширюватися на такі три категорії осіб:

громадян ЄС,

резидентів ЄС,

людей з довгостроковими візами.

Митний контроль на кордоні з Польщею. Фото: Уніан

Коли система запрацює, іноземці мають вистояти чергу на імміграційному контролі в аеропортах, щоб зареєструвати свої особисті дані, зокрема відбитки пальців і скан обличчя, якщо вони вперше відвідують ЄС. Ці дані зберігатимуться 3 роки, і біометричні дані потрібно буде зберігати повторно.

Систему EES планують впровадити для боротьби із нелегальним перебуванням біженців і мігрантів у країнах ЄС.

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