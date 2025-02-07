Новая система контроля при въезде в ЕС EES - что известно

Украинцы пересекают границу с Польшей. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

В 2025 году в Европе будет введена новая цифровая пограничная система контроля EES. Людей будут проверять роботизированные системы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев.

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Система Entry Exit System (EES) в ЕС

Систему Entry Exit System (EES) должны были запустить еще 10 ноября 2024 года, однако сейчас отложили ее внедрение. Суть изменений заключается в том, что иностранцев будут проверять не пограничники, а автоматизированные системы. Новые проверки не будут распространяться на следующие три категории лиц:

граждан ЕС,

резидентов ЕС,

людей с долгосрочными визами.

Таможенный контроль на границе с Польшей. Фото: Униан

Когда система заработает, иностранцы должны выстоять очередь на иммиграционном контроле в аэропортах, чтобы зарегистрировать свои личные данные, в частности отпечатки пальцев и скан лица, если они впервые посещают ЕС. Эти данные будут храниться 3 года, и биометрические данные нужно будет хранить повторно.

Систему EES планируют внедрить для борьбы с нелегальным пребыванием беженцев и мигрантов в странах ЕС.

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