Новая система контроля при въезде в ЕС EES - что известно

Для украинцев будут действовать новые правила въезда в ЕС
В 2025 году в Европе будет введена новая цифровая пограничная система контроля EES. Людей будут проверять роботизированные системы.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев.
Система Entry Exit System (EES) в ЕС
Систему Entry Exit System (EES) должны были запустить еще 10 ноября 2024 года, однако сейчас отложили ее внедрение. Суть изменений заключается в том, что иностранцев будут проверять не пограничники, а автоматизированные системы. Новые проверки не будут распространяться на следующие три категории лиц:
- граждан ЕС,
- резидентов ЕС,
- людей с долгосрочными визами.
Когда система заработает, иностранцы должны выстоять очередь на иммиграционном контроле в аэропортах, чтобы зарегистрировать свои личные данные, в частности отпечатки пальцев и скан лица, если они впервые посещают ЕС. Эти данные будут храниться 3 года, и биометрические данные нужно будет хранить повторно.
Систему EES планируют внедрить для борьбы с нелегальным пребыванием беженцев и мигрантов в странах ЕС.
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