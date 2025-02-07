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Для украинцев будут действовать новые правила въезда в ЕС

7 февраля 2025 14:30
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Новая система контроля при въезде в ЕС EES - что известно
Украинцы пересекают границу с Польшей. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

В 2025 году в Европе будет введена новая цифровая пограничная система контроля EES. Людей будут проверять роботизированные системы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев.

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Систему Entry Exit System (EES) должны были запустить еще 10 ноября 2024 года, однако сейчас отложили ее внедрение. Суть изменений заключается в том, что иностранцев будут проверять не пограничники, а автоматизированные системы. Новые проверки не будут распространяться на следующие три категории лиц:

  • граждан ЕС,
  • резидентов ЕС,
  • людей с долгосрочными визами.
Для украинцев будут действовать новые правила въезда в ЕС - фото 1
Таможенный контроль на границе с Польшей. Фото: Униан

Когда система заработает, иностранцы должны выстоять очередь на иммиграционном контроле в аэропортах, чтобы зарегистрировать свои личные данные, в частности отпечатки пальцев и скан лица, если они впервые посещают ЕС. Эти данные будут храниться 3 года, и биометрические данные нужно будет хранить повторно.

Систему EES планируют внедрить для борьбы с нелегальным пребыванием беженцев и мигрантов в странах ЕС.

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