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Чому не варто користуватися чайником у готелі — огидна причина

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Дата публікації: 19 травня 2025 15:17
Чому не варто користуватись чайником в готелі — відповідь вас здивує
Електрочайник. Ілюстративне фото: Pexels

Багато мандрівників люблять випити чашечку чаю або кави вранці або одразу після заселення в готель. Проте не варто поспішати користуватись цим електроприладом.

Про це пише Daily Express.

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Один з найбрудніших електроприборів в готелі

У нещодавньому епізоді програми "This Morning" на ITV відома ведуча Елісон Хаммонд розповіла, що один з останніх звітів показав, що гості п'ятизіркових готелів іноді перуть свою брудну білизну і шкарпетки в чайнику.

Тобто мікроби після такого способу використання залишаються в чайнику, яким буде користуватися інша людина. Просто сполоснути його буде недостатньо, щоб прибрати весь бруд. Тому краще пити каву і чай в ресторані готелю.

@thismorning

Have you ever used the hotel kettle? You won’t want to again after this…🤢

♬ original sound - This Morning

Нагадаємо, ми розповідали про лайфхак, завдяки якому ви зможете помістити у валізу вдвічі більше речей. Також ми писали, як можна суттєво зекономити при бронюванні житла.

відпочинок туризм забруднення чайник готелі
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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