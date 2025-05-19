Почему не стоит пользоваться чайником в отеле - ответ вас удивит

Электрочайник электрочайник. Иллюстративное фото: Pexels

Многие путешественники любят выпить чашечку чая или кофе утром или сразу после заселения в отель. Однако не стоит спешить пользоваться этим электроприбором.

Об этом пишет Daily Express.

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Один из самых грязных электроприборов в отеле

В недавнем эпизоде программы "This Morning" на ITV известная ведущая Элисон Хаммонд рассказала, что один из последних отчетов показал, что гости пятизвездочных отелей иногда стирают свое грязное белье и носки в чайнике.

То есть микробы после такого способа использования остаются в чайнике, которым будет пользоваться другой человек. Просто сполоснуть его будет недостаточно, чтобы убрать всю грязь. Поэтому лучше пить кофе и чай в ресторане отеля.

@thismorning Вы когда-нибудь пользовались чайником в отеле? Вы не захотите снова после этого...🤢 ♬ original sound - This Morning

Напомним, мы рассказывали о лайфхаке, благодаря которому вы сможете поместить в чемодан вдвое больше вещей. Также мы писали, как можно существенно сэкономить при бронировании жилья.