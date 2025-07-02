Який снек заборонено брати в літак — правила авіакомпаній

Аеропорт. Фото: pexels.com

Туристам в пік літніх відпусток нагадали про популярний снек, який багато авіакомпаній забороняють брати із собою в літак. Річ у тім, що він є легкозаймистим.

Про це пише Daily Express.

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Зазначається, що Реєстр небезпечних вантажів Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) включив до свого останнього списку заборонених предметів для польотів популярну закуску — кокосові горіхи.

Хоча пасажирам дозволено перевозити цілі кокоси як в ручній поклажі, так і в багажі, сушені чипси можуть становити небезпеку. Копра, яка є в складі кокосів, містить велику кількість олії, що робить її легкозаймистою і потенційно пожежонебезпечною.

Кокоси. Фото: pexels.com

Більшість авіакомпаній заборонили перевезення сушених кокосів через пожежонебезпеку. Єдиним винятком є кокосові продукти в роздрібному пакуванні.

Раніше бортпровідниця розповіла, чому пасажира можуть не пустити на борт літака. Також керівництво лоукостера Ryanair назвало головну умову повернення до нашої країни після відкриття неба.