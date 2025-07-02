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Через цей популярний снек вас можуть не пустити у літак

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 20:49
Який снек заборонено брати в літак — правила авіакомпаній
Аеропорт. Фото: pexels.com

Туристам в пік літніх відпусток нагадали про популярний снек, який багато авіакомпаній забороняють брати із собою  в літак. Річ у тім, що він є легкозаймистим.

Про це пише Daily Express.

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Зазначається, що Реєстр небезпечних вантажів Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) включив до свого останнього списку заборонених предметів для польотів популярну закуску — кокосові горіхи.

Хоча пасажирам дозволено перевозити цілі кокоси як в ручній поклажі, так і в багажі, сушені чипси можуть становити небезпеку. Копра, яка є в складі кокосів, містить велику кількість олії, що робить її легкозаймистою і потенційно пожежонебезпечною.

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Кокоси. Фото: pexels.com

Більшість авіакомпаній заборонили перевезення сушених кокосів через пожежонебезпеку. Єдиним винятком є кокосові продукти в роздрібному пакуванні.

Раніше бортпровідниця розповіла, чому пасажира можуть не пустити на борт літака. Також керівництво лоукостера Ryanair назвало головну умову повернення до нашої країни після відкриття неба.

авіарейси правила авіаквитки подорож туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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