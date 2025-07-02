Какой снек запрещено брать в самолет - правила авиакомпаний

Аэропорт. Фото: pexels.com

Туристам в пик летних отпусков напомнили о популярном снеке, который многие авиакомпании запрещают брать с собой в самолет. Дело в том, что он является легковоспламеняющимся.

Об этом пишет Daily Express.

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Отмечается, что Реестр опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) включил в свой последний список запрещенных предметов для полетов популярную закуску — кокосовые орехи.

Хотя пассажирам разрешено перевозить целые кокосы как в ручной клади, так и в багаже, сушеные чипсы могут представлять опасность. Копра, которая есть в составе кокосов, содержит большое количество масла, что делает ее легковоспламеняющейся и потенциально пожароопасной.

Кокосы. Фото: pexels.com

Большинство авиакомпаний запретили перевозку сушеных кокосов из-за пожароопасности. Единственным исключением являются кокосовые продукты в розничной упаковке.

Ранее бортпроводница рассказала, почему пассажира могут не пустить на борт самолета. Также руководство лоукостера Ryanair назвало главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.