Какой снек запрещено брать в самолет - правила авиакомпаний

Из-за этого популярного снека вас могут не пустить в самолет
Туристам в пик летних отпусков напомнили о популярном снеке, который многие авиакомпании запрещают брать с собой в самолет. Дело в том, что он является легковоспламеняющимся.
Об этом пишет Daily Express.
Продукт, который категорически нельзя брать на борт самолета
Отмечается, что Реестр опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) включил в свой последний список запрещенных предметов для полетов популярную закуску — кокосовые орехи.
Хотя пассажирам разрешено перевозить целые кокосы как в ручной клади, так и в багаже, сушеные чипсы могут представлять опасность. Копра, которая есть в составе кокосов, содержит большое количество масла, что делает ее легковоспламеняющейся и потенциально пожароопасной.
Большинство авиакомпаний запретили перевозку сушеных кокосов из-за пожароопасности. Единственным исключением являются кокосовые продукты в розничной упаковке.
Ранее бортпроводница рассказала, почему пассажира могут не пустить на борт самолета. Также руководство лоукостера Ryanair назвало главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.
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