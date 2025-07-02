Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Из-за этого популярного снека вас могут не пустить в самолет

Из-за этого популярного снека вас могут не пустить в самолет

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 20:49
Какой снек запрещено брать в самолет - правила авиакомпаний
Аэропорт. Фото: pexels.com

Туристам в пик летних отпусков напомнили о популярном снеке, который многие авиакомпании запрещают брать с собой в самолет. Дело в том, что он является легковоспламеняющимся.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Продукт, который категорически нельзя брать на борт самолета

Отмечается, что Реестр опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) включил в свой последний список запрещенных предметов для полетов популярную закуску — кокосовые орехи.

Хотя пассажирам разрешено перевозить целые кокосы как в ручной клади, так и в багаже, сушеные чипсы могут представлять опасность. Копра, которая есть в составе кокосов, содержит большое количество масла, что делает ее легковоспламеняющейся и потенциально пожароопасной.

Через цей популярний снек вас можуть не пустити у літак - фото 1
Кокосы. Фото: pexels.com

Большинство авиакомпаний запретили перевозку сушеных кокосов из-за пожароопасности. Единственным исключением являются кокосовые продукты в розничной упаковке.

Ранее бортпроводница рассказала, почему пассажира могут не пустить на борт самолета. Также руководство лоукостера Ryanair назвало главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.

авиарейсы правила авиабилеты путешествие туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации