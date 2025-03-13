Правила Ryanair для вагітних — який документ необхідний для польоту

Без цього документу вас можуть не пустити в літак Ryanair
Популярні авіакомпанії Ryanair і Jet2 вимагають у деяких пасажирів окремий документ. Без нього вас можуть не пустити на борт літака.
Про це пише Express.
Обов'язковий документ для вагітних жінок
Згідно з рекомендаціями Національної служби здоров'я, більшість жінок можуть безпечно подорожувати на пізніх термінах вагітності за умови дотримання отримання туристичної страховки.
Пасажирам рекомендують переконатися, що ваш документ покриває будь-які непередбачувані обставини, зокрема пов'язані з вагітністю медичні послуги під час пологів, передчасні пологи і витрати на зміну дати зворотної подорожі, якщо у вас почалися пологи.
У правилах авіакомпанії Ryanair зазначається, що "ви можете вільно літати до 28 тижня вагітності", а коли вагітність досягне 28 тижня, "вам потрібно буде мати відповідний дозвіл від лікаря/акушерки".
"Якщо у вас одноплідна вагітність, подорожі не дозволяються після закінчення 36-го тижня вагітності; для вагітності двійнею/трійнею лист про придатність до польотів потрібен між 28-32 тижнями, і подорожі не дозволяються після закінчення 32-го тижня вагітності", — йдеться на сайті ірландського лоукостера.
Нагадаємо, раніше стюардеса розповіла, чому пасажирам не варто аплодувати наприкінці польоту. Також ми розповідали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака.
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