Правила Ryanair для беременных — какой документ необходим для полета

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Reuters

Популярные авиакомпании Ryanair и Jet2 требуют у некоторых пассажиров отдельный документ. Без него вас могут не пустить на борт самолета.

Об этом пишет Express.

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Обязательный документ для беременных женщин

Согласно рекомендациям Национальной службы здоровья, большинство женщин могут безопасно путешествовать на поздних сроках беременности, при условии соблюдения получения туристической страховки.

Пассажирам рекомендуют убедиться, что ваш документ покрывает любые непредвиденные обстоятельства, в частности связанные с беременностью медицинские услуги во время родов, преждевременные роды и расходы на изменение даты обратного путешествия, если у вас начались роды.

В правилах авиакомпании Ryanair отмечается, что "вы можете свободно летать до 28 недели беременности", а когда беременность достигнет 28 недели, "вам нужно будет иметь соответствующее разрешение от врача/акушерки".

Беременная женщина в самолете. Фото: Pinterest

"Если у вас одноплодная беременность, путешествия не разрешаются после окончания 36-й недели беременности; для беременности двойней/тройней письмо о пригодности к полетам требуется между 28-32 неделями, и путешествия не разрешаются после окончания 32-й недели беременности", — говорится на сайте ирландского лоукостера.

Напомним, ранее стюардесса рассказала, почему пассажирам не стоит аплодировать в конце полета. Также мы рассказывали, какие вещи категорически запрещено брать с собой на борт самолета.