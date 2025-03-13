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Без этого документа вас могут не пустить в самолет Ryanair

13 марта 2025 21:36
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Правила Ryanair для беременных — какой документ необходим для полета
Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Reuters
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Популярные авиакомпании Ryanair и Jet2 требуют у некоторых пассажиров отдельный документ. Без него вас могут не пустить на борт самолета.

Об этом пишет Express.

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Согласно рекомендациям Национальной службы здоровья, большинство женщин могут безопасно путешествовать на поздних сроках беременности, при условии соблюдения получения туристической страховки.

Пассажирам рекомендуют убедиться, что ваш документ покрывает любые непредвиденные обстоятельства, в частности связанные с беременностью медицинские услуги во время родов, преждевременные роды и расходы на изменение даты обратного путешествия, если у вас начались роды.

В правилах авиакомпании Ryanair отмечается, что "вы можете свободно летать до 28 недели беременности", а когда беременность достигнет 28 недели, "вам нужно будет иметь соответствующее разрешение от врача/акушерки".

Без цього документу вас можуть не пустити в літак Ryanair - фото 1
Беременная женщина в самолете. Фото: Pinterest

"Если у вас одноплодная беременность, путешествия не разрешаются после окончания 36-й недели беременности; для беременности двойней/тройней письмо о пригодности к полетам требуется между 28-32 неделями, и путешествия не разрешаются после окончания 32-й недели беременности", — говорится на сайте ирландского лоукостера.

Напомним, ранее стюардесса рассказала, почему пассажирам не стоит аплодировать в конце полета. Также мы рассказывали, какие вещи категорически запрещено брать с собой на борт самолета.

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