Авіакомпанії можуть збільшити розмір ручної поклажі

Пасажирка в аеропорту з багажем. Фото: freepik.com

В Європарламенті дійшли до висновку, що пасажири можуть не платити за ручну поклажу. Якщо відповідне рішення ухвалять, авіакомпанії зобов'яжуть запровадити відповідні зміни.

Про це пише Рolitico.

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Нині європейські закони не регулюють правила перевезення ручної поклажі і кожна авіакомпанія встановлює їх на свій розсуд. Багато лоукостерів дозволяють брати із собою лише невеликий рюкзак. Нерідко плата за додатковий багаж складає суму, яка перевищує суму квитка.

Проте ситуація може кардинально змінитися. Нині Європарламент схвалив пропозицію Європейської асоціації із захисту прав споживачів про те, що ручна поклажа не має обкладатися додатковими зборами.

Згідно з документом, пасажирам можуть дозволити безкоштовно брати з собою на борт літака два предмети: один розмірами не більше ніж 40x30x15 см, другий — не більше ніж 100 см за сумою трьох вимірів і вагою не більше ніж 7 кг.

Аеропорт. Фото: freepik.com

Рішення поки не прийнято та потребує схвалення ще декількох країн. Відповідне голосування заплановано на липень.

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