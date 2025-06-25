Авиакомпании могут увеличить размер ручной клади

Пассажирка в аэропорту с багажом. Фото: freepik.com

В Европарламенте пришли к выводу, что пассажиры могут не платить за ручную кладь. Если соответствующее решение примут, авиакомпании обяжут ввести соответствующие изменения.

Об этом пишет РоІітісо.

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Сейчас европейские законы не регулируют правила перевозки ручной клади и каждая авиакомпания устанавливает их по своему усмотрению. Многие лоукостеры позволяют брать с собой лишь небольшой рюкзак. Нередко плата за дополнительный багаж составляет сумму, которая превышает сумму билета.

Однако ситуация может кардинально измениться. Сейчас Европарламент одобрил предложение Европейской ассоциации по защите прав потребителей, что ручная кладь не должна облагаться дополнительными сборами.

Согласно документу, пассажирам могут разрешить бесплатно брать с собой на борт самолета два предмета: один размерами не более 40x30x15 см, второй — не более 100 см по сумме трех измерений и весом не более 7 кг.

Аэропорт. Фото: freepik.com

Решение пока не принято и требует одобрения еще нескольких стран. Соответствующее голосование запланировано на июль.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air добавил 8 маршрутов из Румынии. Также стюардесса рассказала, может ли молния ударить в самолет.