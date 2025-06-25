Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Авиакомпании могут отменить плату за ручную кладь — что известно

Авиакомпании могут отменить плату за ручную кладь — что известно

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 12:17
Авиакомпании могут увеличить размер ручной клади
Пассажирка в аэропорту с багажом. Фото: freepik.com
Ключові моменти Авиакомпании могут остаться без части прибыли

В Европарламенте пришли к выводу, что пассажиры могут не платить за ручную кладь. Если соответствующее решение примут, авиакомпании обяжут ввести соответствующие изменения.

Об этом пишет РоІітісо.

Реклама
Читайте также:

Авиакомпании могут остаться без части прибыли

Сейчас европейские законы не регулируют правила перевозки ручной клади и каждая авиакомпания устанавливает их по своему усмотрению. Многие лоукостеры позволяют брать с собой лишь небольшой рюкзак. Нередко плата за дополнительный багаж составляет сумму, которая превышает сумму билета.

Однако ситуация может кардинально измениться. Сейчас Европарламент одобрил предложение Европейской ассоциации по защите прав потребителей, что ручная кладь не должна облагаться дополнительными сборами.

Согласно документу, пассажирам могут разрешить бесплатно брать с собой на борт самолета два предмета: один размерами не более 40x30x15 см, второй — не более 100 см по сумме трех измерений и весом не более 7 кг.

Авіакомпанії можуть скасувати плату за ручну поклажу — що відомо - фото 1
Аэропорт. Фото: freepik.com

Решение пока не принято и требует одобрения еще нескольких стран. Соответствующее голосование запланировано на июль.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air добавил 8 маршрутов из Румынии. Также стюардесса рассказала, может ли молния ударить в самолет.

правила путешествие Европа экономия туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации