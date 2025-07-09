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Головна Туризм Американець поділився, що його вразило у Кам’янці-Подільському

Американець поділився, що його вразило у Кам’янці-Подільському

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 18:17
Що здивувало американця у Кам’янець-Подільському
Замок у Кам’янці-Подільському. Фото: vidviday.ua

Кам’янець-Подільський — унікальне місто, яке захоплює своєю історією, архітектурою та красою. Мандрівники з усіх куточків світу знаходять у ньому щось особливе.

Мешканець Америки corrie.ua поділився в TikTok, чим його вразило це місто.

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Чому варто побувати у Кам’янець-Подільському

Іноземець побував у Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику. На його думку, деякі експонати виглядають так, ніби їх створили інопланетяни. Музей охороняє кіт, якого жартома прозвали професор Мурчик. Біля входу є спеціальна скринька, яка збирає на смаколики для пухнастика.

Американець також показав архітектуру Церкви святих апостолів Петра і Павла. На її території знаходиться мінарет, який був побудований під час турецької окупації у XVII столітті. Іноземець також був вражений старовинним колодязем, що був побудований у 1638 році. Саме тут місцеві жителі набирали воду до того часу, поки з'явилось централізоване водопостачання. Недалеко від колодязя розміщені сувенірні крамниці із різноманітними подарунками.

Завершив свою мандрівку містом чоловік на Смотрицькому каньйоні та завітав до його головної візитівки — замку. Він був побудований в XIV столітті. Американець оглянув кімнату тортур та постріляв з арбалета у фото кривавого диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше турок зізнався, що його приємно вразило в українцях. Також ми показували, як британець із насолодою їсть український борщ.

США подорож Україна музеї туризм Кам'янець-Подільський
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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