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Главная Туризм Американец поделился, что его поразило в Каменце-Подольском

Американец поделился, что его поразило в Каменце-Подольском

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 18:17
Что удивило американца в Каменец-Подольском
Замок в Каменце-Подольском. Фото: vidviday.ua

Каменец-Подольский — уникальный город, который восхищает своей историей, архитектурой и красотой. Путешественники со всех уголков мира находят в нем что-то особенное.

Житель Америки corrie.ua поделился в TikTok, чем его поразил этот город.

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Почему стоит побывать в Каменец-Подольском

Иностранец побывал в Каменец-Подольском государственном историческом музее-заповеднике. По его мнению, некоторые экспонаты выглядят так, будто их создали инопланетяне. Музей охраняет кот, которого в шутку прозвали профессор Мурчик. У входа есть специальный ящик, который собирает на вкусности для пушистика.

Американец также показал архитектуру Церкви святых апостолов Петра и Павла. На ее территории находится минарет, который был построен во время турецкой оккупации в XVII веке. Иностранец также был поражен старинным колодцем, который был построен в 1638 году. Именно здесь местные жители набирали воду до тех пор, пока появилось централизованное водоснабжение. Недалеко от колодца размещены сувенирные лавки с разнообразными подарками.

Завершил свое путешествие по городу мужчина на Смотрицком каньоне и посетил его главную визитку — замок. Он был построен в XIV веке. Американец осмотрел комнату пыток и пострелял из арбалета в фото кровавого диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее турок признался, что его приятно поразило в украинцах. Также мы показывали, как британец с наслаждением ест украинский борщ.

США путешествие Украина музеи туризм Камьянец-Подольский
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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