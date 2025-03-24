AirBaltic готова відновити рейси до України — деталі

Літак AirBaltic. Фото: Pinterest

Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic пообіцяла першою серед балтійських країн відновити рейси із Києва й Львова. Це стане можливо після того, як Україна відкриє повітряний простір.

Про це повідомив генеральний директор компанії Мартін Гаус, передає LRT.

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Гаус повідомив, що AirBaltic готова додати маршрути з балтійських країн до Києва та Львову одразу після того, як Україна відкриє повітряний простір.

"Ми прагнемо стати першою авіакомпанією, яка виконуватиме рейси з країн Балтії до Києва. Наша команда була в Києві і обговорювала відкриття маршруту з урядом і представниками аеропорту "Бориспіль", — заявив гендиректор компанії.

Мартін Гаус додав, що першими відкриють маршрут зі Львова до Києва.

"Ми плануємо використовувати Ригу як хаб. Звідти польоти будуть ще більш інтенсивними", — додав він.

Гаус сподівається, що повітряний простір в Україні буде відновлено найближчим часом й підкреслив, що AirBaltic готова "нести свій вклад" у його відновлення.

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