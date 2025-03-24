AirBaltic готова возобновить рейсы в Украину — детали

Самолет AirBaltic. Фото: Pinterest

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic пообещала первой среди балтийских стран возобновить рейсы из Киева и Львова. Это станет возможным после того, как Украина откроет воздушное пространство.

Об этом сообщил генеральный директор компании Мартин Гаус, передает LRT.

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Гаус сообщил, что AirBaltic готова добавить маршруты из балтийских стран в Киев и Львов сразу после того, как Украина откроет воздушное пространство.

"Мы стремимся стать первой авиакомпанией, которая будет выполнять рейсы из стран Балтии в Киев. Наша команда была в Киеве и обсуждала открытие маршрута с правительством и представителями аэропорта "Борисполь", — заявил гендиректор компании.

Мартин Гаус добавил, что первыми откроют маршрут из Львова в Киев.

"Мы планируем использовать Ригу как хаб. Оттуда полеты будут еще более интенсивными", — добавил он.

Гаус надеется, что воздушное пространство в Украине будет восстановлено в ближайшее время, и подчеркнул, что AirBaltic готова "внести свой вклад" в его восстановление.

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