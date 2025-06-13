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Головна Туризм Афроамериканець зізнався, що його здивувало в Україні

Афроамериканець зізнався, що його здивувало в Україні

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 14:15
Що здивувало жителя Африки в Україні
Світанок в Києві. Фото: woolkrafts.ua
Ключові моменти Що вразило жителя Африки в Україні

Кожна країна унікальна своєю мовою, культурою та історією. Афроамериканець, який вже п'ять років живе в Україні, зізнався, що його найбільше здивувало в цій країні.

Відповідне відео опублікував користувач adrian_licea_mc в TikTok.

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Що вразило жителя Африки в Україні

Чоловік зізнався, що йому було дуже важко опанувати українську мову і перший час все для нього звучало дивно. Афроамериканець також захоплюється красою та доглянутістю українок.

"Я ніколи не бачив стільки гарних дівчат всюди", — підкреслив він.

Іноземець вже звик до того, що серед друзів та колег він є єдиною темношкірою людиною.

Чоловік також у захваті від української кухні. Улюбленою його стравою є борщ. Він захоплюється також тим, як українці бережуть свою культуру й традиції й передають їх із покоління в покоління.

Нагадаємо, американець, який вперше опинився в Україні, поділився своїми враженнями від відвідування звичайного супермаркету. Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.

подорож Україна Африка культура туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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