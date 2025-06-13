Что удивило жителя Африки в Украине

Рассвет в Киеве. Фото: woolkrafts.ua

Каждая страна уникальна своим языком, культурой и историей. Афроамериканец, который уже пять лет живет в Украине, признался, что его больше всего удивило в этой стране.

Соответствующее видео опубликовал пользователь adrian_licea_mc в TikTok.

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Мужчина признался, что ему было очень трудно освоить украинский язык и первое время все для него звучало странно. Афроамериканец также восхищается красотой и ухоженностью украинок.

"Я никогда не видел столько красивых девушек вокруг", — подчеркнул он.

Иностранец уже привык к тому, что среди друзей и коллег он является единственным темнокожим человеком.

Мужчина также в восторге от украинской кухни. Любимым его блюдом является борщ. Он восхищается также тем, как украинцы берегут свою культуру и традиции и передают их из поколения в поколение.

Напомним, американец, который впервые оказался в Украине, поделился своими впечатлениями от посещения обычного супермаркета. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.