Який вигляд має найбільший у світі "капсульний" готель в Британії — фото

У Британії відкрили найбільший у світі "капсульний" готель Zedwell. Він розташований в районі Пікаділлі-Серкус у Лондоні та налічує близько 1000 окремих капсул з вбудованими кондиціонерами, звукоізоляцією та освітленням.

Про це пише The Sun.

Найбільший "капсульний" готель в Лондоні

В нових апартаментах відвідувачі можуть переночувати в одному з "коконів", виготовлених із дуба. Вони облаштовані звукоізоляцією, м'яким освітленням, інтелектуальною системою клімат-контролю та системою очищення повітря. Постільна білизна для гостей виготовлена з єгипетської бавовни.

В новому готелі є кілька ванних кімнат з окремими душними, пральня та безпечне місце для зберігання багажу. В апартаментах також передбачені окремі кімнати для жінок та родин з дітьми.

Ніч в такому готелі вартує від 35 євро за ніч з людини.

