В одній з країн Європи відкрили найбільший у світі готель

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 11:20
Який вигляд має найбільший у світі "капсульний" готель в Британії — фото
Готель Zedwell в Лондоні. Фото: Zedwell hotel

У Британії відкрили найбільший у світі "капсульний" готель Zedwell. Він розташований в районі Пікаділлі-Серкус у Лондоні та налічує близько 1000 окремих капсул з вбудованими кондиціонерами, звукоізоляцією та освітленням.

Про це пише The Sun.

В нових апартаментах відвідувачі можуть переночувати в одному з "коконів", виготовлених із дуба. Вони облаштовані звукоізоляцією, м'яким освітленням, інтелектуальною системою клімат-контролю та системою очищення повітря. Постільна білизна для гостей виготовлена з єгипетської бавовни.

В одній з країн Європи відкрили найбільший у світі готель - фото 1
Готель Zedwell в Лондоні. Фото: Zedwell hotel
В одній з країн Європи відкрили найбільший у світі готель - фото 2
Капсули в готелі Zedwell в Лондоні. Фото: Zedwell hotel

В новому готелі є кілька ванних кімнат з окремими душними, пральня та безпечне місце для зберігання багажу. В апартаментах також передбачені окремі кімнати для жінок та родин з дітьми. 

Ніч в такому готелі вартує від 35 євро за ніч з людини.

Раніше ми писали, що в аеропортах Європи дозволили перевозити до двох літрів рідин у ручній поклажі. Пом'якшення суворих обмежень стало можливим завдяки сучасним КТ-сканерами.

Також ми розповідали, що нині в столиці проходить виставка Лесі Хоменко "Уявна відстань", присвячена війні. Її можна відвідати в PinchukArtCentre безплатно.

подорож Лондон технології туризм готелі
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
