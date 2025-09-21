Нові стандарти ручного багажу в ЄС — що варто знати пасажирам

Дівчинка поруч з валізою. Фото: Pexels

Пасажири аеропортів Європи тепер можуть перевозити до двох літрів рідин у ручному багажі, не дістаючи їх для перевірки. Нові правила, які діють лише в аеропортах з сучасними КТ-сканерами, також дозволяють залишати електроніку у сумках під час контролю.

Про те, як змінились вимоги до ручної поклажі для пасажирів в ЄС та де вже діють нові правила, повідомляє BBC.

Реклама

Читайте також:

Де вже діють нові вимоги до ручної поклажі

Дублінський аеропорт в Ірландії став одним з перших, де нові правила застосовані повністю. Пасажирам тепер не потрібно діставати рідини, гелі чи електроніку, а обмеження 100 мл на ємність скасоване. Загальна кількість рідин, яку можна брати в ручний багаж, збільшена до двох літрів, і пакувати їх у прозорі пакети не обов’язково.

Крім того, змінилися габарити ручного багажу. Тепер валіза чи рюкзак може мати розмір до 40 x 30 x 20 см замість 40 x 25 x 20 см, а вага багажу — до 7 кг. Експерти попереджають, що це може призвести до зростання цін на квитки, щоб авіакомпанії залишалися прибутковими.

У Польщі такі зміни вже запровадили в аеропортах Познані, Кракова та Любліна. Варшавський аеропорт Шопена готується до запуску нових норм, а Катовіце та Ґданськ ще закуповують відповідне обладнання. Протягом року сучасні сканери з’являться у всіх великих аеропортах ЄС.

У Європі вже встановлено близько 30 нових КТ-сканерів, які створюють 3D-зображення багажу і спрощують перевірку. За словами директора Дублінського аеропорту Гері Макліна, нова технологія робить контроль швидшим і зручнішим для пасажирів і персоналу.

Які вимоги залишаються чинними

Деякі правила залишаються без змін. Пасажирам все ще потрібно:

знімати взуття, ремені та верхній одяг;

діставати з кишень ключі, гаманці та телефони.

Гострі предмети довжиною понад 6 см у ручну поклажу брати заборонено.

Маклін також попереджає, що не всі аеропорти Великобританії та Європи вже обладнані КТ-сканерами, тому пасажирам радять уточнити правила у своєму аеропорту перед поїздкою.

Раніше ми писали, що перед поїздкою за кордон, зокрема до Польщі, важливо мати всі необхідні документи. Без них на кордоні можуть не впустити.

Також ми розповідали, що станом на 1 вересня 2025 року завдяки роботі державних виконавців вже стягнуто аліментів на понад 10,3 млрд грн. Проте проблема заборгованості залишається актуальною. Боржникам загрожують обмеженнями, включно з забороною виїзду за кордон.