Новые стандарты ручного багажа в ЕС — что стоит знать пассажирам

Пассажиры аэропортов Европы теперь могут перевозить до двух литров жидкостей в ручном багаже, не доставая их для проверки. Новые правила, которые действуют только в аэропортах с современными КТ-сканерами, также позволяют оставлять электронику в сумках во время контроля.

О том, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила, сообщает BBC.

Где уже действуют новые требования к ручной клади

Дублинский аэропорт в Ирландии стал одним из первых, где новые правила применены полностью. Пассажирам теперь не нужно доставать жидкости, гели или электронику, а ограничение 100 мл на емкость отменено. Общее количество жидкостей, которое можно брать в ручной багаж, увеличено до двух литров, и паковать их в прозрачные пакеты не обязательно.

Кроме того, изменились габариты ручного багажа. Теперь чемодан или рюкзак может иметь размер до 40 x 30 x 20 см вместо 40 x 25 x 20 см, а вес багажа — до 7 кг. Эксперты предупреждают, что это может привести к росту цен на билеты, чтобы авиакомпании оставались прибыльными.

В Польше такие изменения уже ввели в аэропортах Познани, Кракова и Люблина. Варшавский аэропорт Шопена готовится к запуску новых норм, а Катовице и Гданьск еще закупают соответствующее оборудование. В течение года современные сканеры появятся во всех крупных аэропортах ЕС.

В Европе уже установлено около 30 новых КТ-сканеров, которые создают 3D-изображения багажа и упрощают проверку. По словам директора Дублинского аэропорта Гэри Маклина, новая технология делает контроль более быстрым и удобным для пассажиров и персонала.

Какие требования остаются в силе

Некоторые правила остаются без изменений. Пассажирам все еще нужно:

снимать обувь, ремни и верхнюю одежду;

доставать из карманов ключи, кошельки и телефоны.

Острые предметы длиной более 6 см в ручную кладь брать запрещено.

Маклин также предупреждает, что не все аэропорты Великобритании и Европы уже оборудованы КТ-сканерами, поэтому пассажирам советуют уточнить правила в своем аэропорту перед поездкой.

