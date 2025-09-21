Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новые требования к ручной клади в ЕС — что изменилось в 2025

Новые требования к ручной клади в ЕС — что изменилось в 2025

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 13:40
Новые стандарты ручного багажа в ЕС — что стоит знать пассажирам
Девочка рядом с чемоданом. Фото: Pexels

Пассажиры аэропортов Европы теперь могут перевозить до двух литров жидкостей в ручном багаже, не доставая их для проверки. Новые правила, которые действуют только в аэропортах с современными КТ-сканерами, также позволяют оставлять электронику в сумках во время контроля.

О том, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила, сообщает BBC.

Реклама
Читайте также:

Где уже действуют новые требования к ручной клади

Дублинский аэропорт в Ирландии стал одним из первых, где новые правила применены полностью. Пассажирам теперь не нужно доставать жидкости, гели или электронику, а ограничение 100 мл на емкость отменено. Общее количество жидкостей, которое можно брать в ручной багаж, увеличено до двух литров, и паковать их в прозрачные пакеты не обязательно.

Кроме того, изменились габариты ручного багажа. Теперь чемодан или рюкзак может иметь размер до 40 x 30 x 20 см вместо 40 x 25 x 20 см, а вес багажа — до 7 кг. Эксперты предупреждают, что это может привести к росту цен на билеты, чтобы авиакомпании оставались прибыльными.

В Польше такие изменения уже ввели в аэропортах Познани, Кракова и Люблина. Варшавский аэропорт Шопена готовится к запуску новых норм, а Катовице и Гданьск еще закупают соответствующее оборудование. В течение года современные сканеры появятся во всех крупных аэропортах ЕС.

В Европе уже установлено около 30 новых КТ-сканеров, которые создают 3D-изображения багажа и упрощают проверку. По словам директора Дублинского аэропорта Гэри Маклина, новая технология делает контроль более быстрым и удобным для пассажиров и персонала.

Какие требования остаются в силе

Некоторые правила остаются без изменений. Пассажирам все еще нужно:

  • снимать обувь, ремни и верхнюю одежду;
  • доставать из карманов ключи, кошельки и телефоны.

Острые предметы длиной более 6 см в ручную кладь брать запрещено.

Маклин также предупреждает, что не все аэропорты Великобритании и Европы уже оборудованы КТ-сканерами, поэтому пассажирам советуют уточнить правила в своем аэропорту перед поездкой.

Ранее мы писали, что перед поездкой за границу, в частности в Польшу, важно иметь все необходимые документы. Без них на границе могут не впустить.

Также мы рассказывали, что по состоянию на 1 сентября 2025 года благодаря работе государственных исполнителей уже взыскано алиментов на более 10,3 млрд грн. Однако проблема задолженности остается актуальной. Должникам грозят ограничениями, включая запрет выезда за границу.

правила аэропорты путешествие вещи пасажири
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации