В одной из стран Европы открыли самый большой в мире отель

Дата публикации 22 сентября 2025 11:20
Как выглядит самый большой в мире "капсульный" отель в Британии - фото
Отель Zedwell в Лондоне. Фото: Zedwell hotel

В Британии открыли крупнейший в мире "капсульный" отель Zedwell. Он расположен в районе Пикадилли-Серкус в Лондоне и насчитывает около 1000 отдельных капсул со встроенными кондиционерами, звукоизоляцией и освещением.

Об этом пишет The Sun.

Самый большой "капсульный" отель в Лондоне

В новых апартаментах посетители могут переночевать в одном из "коконов", изготовленных из дуба. Они оснащены звукоизоляцией, мягким освещением, интеллектуальной системой климат-контроля и системой очистки воздуха. Постельное белье для гостей изготовлено из египетского хлопка.

В одній з країн Європи відкрили найбільший у світі готель - фото 1
Отель Zedwell в Лондоне. Фото: Zedwell hotel
В одній з країн Європи відкрили найбільший у світі готель - фото 2
Капсулы в отеле Zedwell в Лондоне. Фото: Zedwell hotel

В новом отеле есть несколько ванных комнат с отдельными душевыми, прачечная и безопасное место для хранения багажа. В апартаментах также предусмотрены отдельные комнаты для женщин и семей с детьми.

Ночь в таком отеле стоит от 35 евро за ночь с человека.

Ранее мы писали, что в аэропортах Европы разрешили перевозить до двух литров жидкостей в ручной клади. Смягчение строгих ограничений стало возможным благодаря современным КТ-сканерам.

Также мы рассказывали, что сейчас в столице проходит выставка Леси Хоменко "Мнимое расстояние", посвященная войне. Ее можно посетить в PinchukArtCentre бесплатно.

путешествие Лондон технологии туризм отели
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
