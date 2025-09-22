Как выглядит самый большой в мире "капсульный" отель в Британии - фото

Отель Zedwell в Лондоне. Фото: Zedwell hotel

В Британии открыли крупнейший в мире "капсульный" отель Zedwell. Он расположен в районе Пикадилли-Серкус в Лондоне и насчитывает около 1000 отдельных капсул со встроенными кондиционерами, звукоизоляцией и освещением.

Об этом пишет The Sun.

Реклама

Читайте также:

Самый большой "капсульный" отель в Лондоне

В новых апартаментах посетители могут переночевать в одном из "коконов", изготовленных из дуба. Они оснащены звукоизоляцией, мягким освещением, интеллектуальной системой климат-контроля и системой очистки воздуха. Постельное белье для гостей изготовлено из египетского хлопка.

Отель Zedwell в Лондоне. Фото: Zedwell hotel

Капсулы в отеле Zedwell в Лондоне. Фото: Zedwell hotel

В новом отеле есть несколько ванных комнат с отдельными душевыми, прачечная и безопасное место для хранения багажа. В апартаментах также предусмотрены отдельные комнаты для женщин и семей с детьми.

Ночь в таком отеле стоит от 35 евро за ночь с человека.

Ранее мы писали, что в аэропортах Европы разрешили перевозить до двух литров жидкостей в ручной клади. Смягчение строгих ограничений стало возможным благодаря современным КТ-сканерам.

Также мы рассказывали, что сейчас в столице проходит выставка Леси Хоменко "Мнимое расстояние", посвященная войне. Ее можно посетить в PinchukArtCentre бесплатно.