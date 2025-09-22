Унікальний пляж на Канарських островах із незвичним піском — чим дивує туристів, фото, відео

Туристи на пляжі. Фото: freepik.com

Пляж Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура на північному узбережжі Фуертевентури Канарських островів став туристичною атракцією. Мандрівники у захваті від унікального піску, який своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує улюблені ласощі кіноманів — попкорн.

Пляж з піском "попкорном"

Пляж Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура став відомим серед туристів завдяки своєму сюрреалістичному піску. Попри неймовірну красу, бурхливі води Атлантичного океану часто небезпечні для купання, тож не варто сюди їхати тим, хто планує поплавати у відпустці. Саме з цієї причини ви не знайдете тут шезлонгів та парасольок.

Пісок на пляжі Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура. Фото: Shutterstock

Після Тенерифе Фуертевентура є другим за величиною островом Канарських островів. Острів також є найстарішим в архіпелазі. Його сформували вулкани 30 млн років тому.

Завдяки тому, що острів розташований близько до Африки, взимку тут середня температура +21 °C.

Своїми неземними ландшафтами Фуертевентура приваблює голлівудських режисерів. Зокрема, на острові Рідлі Скотт знімав "Вихід: Боги та Царі" у головній ролі з Крістіаном Бейлом.

Також ми писали про місто Таорміна на Сицилії з м'якою теплою погодою, красивими пляжами, смачною їжею. Саме тут знімали один із сезонів серіалу "Білий лотос".