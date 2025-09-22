Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Туристів здивував один з кращих пляжів Іспанії через одну деталь

Туристів здивував один з кращих пляжів Іспанії через одну деталь

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 17:40
Унікальний пляж на Канарських островах із незвичним піском — чим дивує туристів, фото, відео
Туристи на пляжі. Фото: freepik.com

Пляж Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура на північному узбережжі Фуертевентури Канарських островів став туристичною атракцією. Мандрівники у захваті від унікального піску, який своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує улюблені ласощі кіноманів — попкорн.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Пляж з піском "попкорном"

Пляж Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура став відомим серед туристів завдяки своєму сюрреалістичному піску. Попри неймовірну красу, бурхливі води Атлантичного океану часто небезпечні для купання, тож не варто сюди їхати тим, хто планує поплавати у відпустці. Саме з цієї причини ви не знайдете тут шезлонгів та парасольок. 

Туристів здивував один з кращих пляжів Іспанії через одну деталь - фото 1
Пісок на пляжі Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура. Фото: Shutterstock

Після Тенерифе Фуертевентура є другим за величиною островом Канарських островів. Острів також є найстарішим в архіпелазі. Його сформували вулкани 30 млн років тому.

Завдяки тому, що острів розташований близько до Африки, взимку тут середня температура +21 °C.

@noma2digitales

Ubicación e información importante👇 📍Playa del Bajo de la Burra Esta playa se encuentra en la costa norte de Fuerteventura, Islas Canarias. Y es un recordatorio de la diversidad natural de Fuerteventura, por eso es prohibido llevarse los “popcorns” a casa. También existen leyendas locales que advierten a los visitantes que llevarse una piedra de la playa puede traer mala suerte. Según la leyenda, las “palomitas” deben quedarse en su lugar, y aquellos que se las lleven podrían experimentar problemas en sus viajes o incluso en su vida diaria hasta que las devuelvan!🔮 ¿Has estado allí? Qué tal tu experiencia? Cuéntanos… . . . #popcornbeach #fuerteventura #playadepopcorn #islascanarias

♬ sonido original - Noma2digitales

Своїми неземними ландшафтами Фуертевентура приваблює голлівудських режисерів. Зокрема, на острові Рідлі Скотт знімав "Вихід: Боги та Царі" у головній ролі з Крістіаном Бейлом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про неймовірний острів в Азії. Він був визнаний найкращим місцем для релаксу на землі через велике різноманіття спа-центрів.

Також ми писали про місто Таорміна на Сицилії з м'якою теплою погодою, красивими пляжами, смачною їжею. Саме тут знімали один із сезонів серіалу "Білий лотос".

подорож пляж Іспанія Канарські острови туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації