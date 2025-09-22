Уникальный пляж на Канарских островах с необычным песком — чем удивляет туристов, фото, видео

Туристы на пляже. Фото: freepik.com

Пляж Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура на северном побережье Фуэртевентуры Канарских островов стал туристической аттракцией. Путешественники в восторге от уникального песка, который своим внешним видом очень напоминает любимое лакомство киноманов — попкорн.

Пляж с песком "попкорном"

Пляж Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура стал известным среди туристов благодаря своему сюрреалистическому песку. Несмотря на невероятную красоту, бурные воды Атлантического океана часто опасны для купания, поэтому не стоит сюда ехать тем, кто планирует поплавать в отпуске. Именно по этой причине вы не найдете здесь шезлонгов и зонтиков.

Песок на пляже Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура. Фото: Shutterstock

После Тенерифе Фуэртевентура является вторым по величине островом Канарских островов. Остров также является самым старым в архипелаге. Его сформировали вулканы 30 млн лет назад.

Благодаря тому, что остров расположен близко к Африке, зимой здесь средняя температура +21 °C.

@noma2digitales Ubicación e información importante👇 📍Playa del Bajo de la Burra Esta playa se encuentra en la costa norte de Fuerteventura, Islas Canarias. Y es un recordatorio de la diversidad natural de Fuerteventura, por eso es prohibido llevarse los "popcorns" a casa. También existen leyendas locales que advierten a los visitantes que llevarse una piedra de la playa puede traer mala suerte. Según la leyenda, las "palomitas" deben quedarse en su lugar, y aquellos que se las lleven podrían experimentar problemas en sus viajes o incluso en su vida diaria hasta que las devuelvan!🔮 ¿Has estado allí? Qué tal tu experiencia? Cuéntanos ... . . #popcornbeach #fuerteventura #playadepopcorn #islascanarias ♬ sonido original - Noma2digitales

Своими неземными ландшафтами Фуэртевентура привлекает голливудских режиссеров. В частности, на острове Ридли Скотт снимал "Выход: Боги и Цари" в главной роли с Кристианом Бейлом.

