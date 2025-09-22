Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Туристов удивил один из лучших пляжей Испании из-за одной детали

Туристов удивил один из лучших пляжей Испании из-за одной детали

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 17:40
Уникальный пляж на Канарских островах с необычным песком — чем удивляет туристов, фото, видео
Туристы на пляже. Фото: freepik.com

Пляж Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура на северном побережье Фуэртевентуры Канарских островов стал туристической аттракцией. Путешественники в восторге от уникального песка, который своим внешним видом очень напоминает любимое лакомство киноманов — попкорн.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Пляж с песком "попкорном"

Пляж Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура стал известным среди туристов благодаря своему сюрреалистическому песку. Несмотря на невероятную красоту, бурные воды Атлантического океана часто опасны для купания, поэтому не стоит сюда ехать тем, кто планирует поплавать в отпуске. Именно по этой причине вы не найдете здесь шезлонгов и зонтиков.

Туристів здивував один з кращих пляжів Іспанії через одну деталь - фото 1
Песок на пляже Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура. Фото: Shutterstock

После Тенерифе Фуэртевентура является вторым по величине островом Канарских островов. Остров также является самым старым в архипелаге. Его сформировали вулканы 30 млн лет назад.

Благодаря тому, что остров расположен близко к Африке, зимой здесь средняя температура +21 °C.

@noma2digitales

Ubicación e información importante👇 📍Playa del Bajo de la Burra Esta playa se encuentra en la costa norte de Fuerteventura, Islas Canarias. Y es un recordatorio de la diversidad natural de Fuerteventura, por eso es prohibido llevarse los "popcorns" a casa. También existen leyendas locales que advierten a los visitantes que llevarse una piedra de la playa puede traer mala suerte. Según la leyenda, las "palomitas" deben quedarse en su lugar, y aquellos que se las lleven podrían experimentar problemas en sus viajes o incluso en su vida diaria hasta que las devuelvan!🔮 ¿Has estado allí? Qué tal tu experiencia? Cuéntanos ... . . #popcornbeach #fuerteventura #playadepopcorn #islascanarias

♬ sonido original - Noma2digitales

Своими неземными ландшафтами Фуэртевентура привлекает голливудских режиссеров. В частности, на острове Ридли Скотт снимал "Выход: Боги и Цари" в главной роли с Кристианом Бейлом.

Напомним, ранее мы рассказывали о невероятном острове в Азии. Он был признан лучшим местом для релакса на земле из-за большого разнообразия спа-центров.

Также мы писали о городе Таормина на Сицилии с мягкой теплой погодой, красивыми пляжами, вкусной едой. Именно здесь снимали один из сезонов сериала "Белый лотос".

путешествие пляж Испания Канарские острова туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации