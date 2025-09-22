Відео
Що подивитися у Львові — локації для одноденної екскурсії

Дата публікації: 22 вересня 2025 20:17
Що подивитися у Львові за один день — підбірка локацій
Центр Львова. Фото: triphearts.com

Львівські вузькі бруковані вулички, аромат свіжозмеленої кави, музика вуличних виконавців та старовинна архітектура створюють неповторну атмосферу, що поєднує в собі європейську елегантність і щиру українську душу. Відчути цю атмосферу міста можна навіть за один день.

Підбіркою цікавих локацій поділилась тревел-блогерка itsmedaariaa в TikTok.

Читайте також:

Що подивитись у Львові

Мандрівниця порадила почати свою екскурсію містом із замку Потоцьких, який будували французькі архітектори. Він дійсно нагадує паризькі палаци, проте вхід вам обійдеться значно дешевше — у 200 гривень. Всередині замку добре збереглися вишукані зали, каміни, картини та кришталеві люстри. Тут можна поринути в атмосферу життя аристократів XIX століття.

Після екскурсії замком можна насолодитися природою у Стрийському парку. Тут можна безкоштовно відвідати оранжерею, яка нагадує міні-джунглі посеред міста. В оранжереї багато тропічних рослин, вона також є домом для золотих рибок та райдужних папуг. 

В стрийському парку є красиві фонтани, ресторани й локації для незабутніх фото.

@itsmedaariaa

Inst. itsmedariiaa | НЕ пропусти ці місця! ✨ Екскурсію замовляли? 😁🔍 #львів #стрийськийпарк #палацпотоцьких #місцяльвів #влог

♬ Beat - beaty

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині є унікальна Бананова ферма. Тут ви можете не лише дізнатись щось нове про вирощування тропічних рослин, а й придбати саджанці.

Також ми розповідали, що нині в столиці проходить виставка Лесі Хоменко "Уявна відстань", присвячена війні. Її можна відвідати в PinchukArtCentre безплатно.

подорож Львів відпустка Україна парки туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
