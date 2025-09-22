Що подивитися у Львові за один день — підбірка локацій

Центр Львова. Фото: triphearts.com

Львівські вузькі бруковані вулички, аромат свіжозмеленої кави, музика вуличних виконавців та старовинна архітектура створюють неповторну атмосферу, що поєднує в собі європейську елегантність і щиру українську душу. Відчути цю атмосферу міста можна навіть за один день.

Підбіркою цікавих локацій поділилась тревел-блогерка itsmedaariaa в TikTok.

Що подивитись у Львові

Мандрівниця порадила почати свою екскурсію містом із замку Потоцьких, який будували французькі архітектори. Він дійсно нагадує паризькі палаци, проте вхід вам обійдеться значно дешевше — у 200 гривень. Всередині замку добре збереглися вишукані зали, каміни, картини та кришталеві люстри. Тут можна поринути в атмосферу життя аристократів XIX століття.

Після екскурсії замком можна насолодитися природою у Стрийському парку. Тут можна безкоштовно відвідати оранжерею, яка нагадує міні-джунглі посеред міста. В оранжереї багато тропічних рослин, вона також є домом для золотих рибок та райдужних папуг.

В стрийському парку є красиві фонтани, ресторани й локації для незабутніх фото.

