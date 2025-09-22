Что посмотреть во Львове за один день - подборка локаций

Центр Львова. Фото: triphearts.com

Львовские узкие мощеные улочки, аромат свежемолотого кофе, музыка уличных исполнителей и старинная архитектура создают неповторимую атмосферу, сочетающую в себе европейскую элегантность и искреннюю украинскую душу. Почувствовать эту атмосферу города можно даже за один день.

Подборкой интересных локаций поделилась тревел-блогер itsmedaariaa в TikTok.

Что посмотреть во Львове

Путешественница посоветовала начать свою экскурсию по городу с замка Потоцких, который строили французские архитекторы. Он действительно напоминает парижские дворцы, однако вход вам обойдется значительно дешевле — в 200 гривен. Внутри замка хорошо сохранились изысканные залы, камины, картины и хрустальные люстры. Здесь можно окунуться в атмосферу жизни аристократов XIX века.

После экскурсии по замку можно насладиться природой в Стрыйском парке. Здесь можно бесплатно посетить оранжерею, которая напоминает мини-джунгли посреди города. В оранжерее много тропических растений, она также является домом для золотых рыбок и радужных попугаев.

В Стрыйском парке есть красивые фонтаны, рестораны и локации для незабываемых фото.

