Ryanair додав 4 рейси до Португалії — до яких країн буде вигідніше дістатись

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair цієї осені, після скорочення маршрутів до Відня, додав нові 4 рейси до Португалії з міст Польщі, Швеції та Ірландії. Це може стати у пригоді українцям, які нині проживають в Європі чи планують відпустку у цій мальовничій країні, адже можна буде суттєво зекономити на квитках та витратити ці кошти на емоції та подарунки.

Про це пише The Mirror UK.

Реклама

Читайте також:

Нові рейси Ryanair

Зазначається, що компанія Ryanair посилила свою базу в Португалії, додавши кілька літаків. Вже цього тижня до португальських міст Порту та Фаро Ryanair додасть нові маршрути з польських Кракова та Варшави.

Окрім того, до португальської Мадейри можна буде дістатися ще одним маршрутом з ірландського міста Шаннон. З 26 жовтня 2025 року лоукостер також запустить рейс із португальського Порту до шведського Гетеборга.

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Квитки на всі нові чотири напрямки вже доступні у продажу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкрасивіші дороги у світі. Ці автомагістралі вражають туристів своїми мальовничими краєвидами й стежками, а також історичними пам'ятками.

Також ми писали про найцікавіші містичні замки в Україні. Вони зберігають у своїх стінах багато таємниць та легенд.