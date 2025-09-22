Ryanair додав 4 рейси до Португалії — до яких країн буде вигідніше дістатись

Ryanair запускає нові маршрути з Португалії — з яких міст
Ірландський лоукостер Ryanair цієї осені, після скорочення маршрутів до Відня, додав нові 4 рейси до Португалії з міст Польщі, Швеції та Ірландії. Це може стати у пригоді українцям, які нині проживають в Європі чи планують відпустку у цій мальовничій країні, адже можна буде суттєво зекономити на квитках та витратити ці кошти на емоції та подарунки.
Про це пише The Mirror UK.
Нові рейси Ryanair
Зазначається, що компанія Ryanair посилила свою базу в Португалії, додавши кілька літаків. Вже цього тижня до португальських міст Порту та Фаро Ryanair додасть нові маршрути з польських Кракова та Варшави.
Окрім того, до португальської Мадейри можна буде дістатися ще одним маршрутом з ірландського міста Шаннон. З 26 жовтня 2025 року лоукостер також запустить рейс із португальського Порту до шведського Гетеборга.
Квитки на всі нові чотири напрямки вже доступні у продажу.
