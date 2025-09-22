Відео
Головна Travel Ryanair запускає нові маршрути з Португалії — з яких міст

Ryanair запускає нові маршрути з Португалії — з яких міст

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 15:35
Ryanair додав 4 рейси до Португалії — до яких країн буде вигідніше дістатись
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair цієї осені, після скорочення маршрутів до Відня, додав нові 4 рейси до Португалії з міст Польщі, Швеції та Ірландії. Це може стати у пригоді українцям, які нині проживають в Європі чи планують відпустку у цій мальовничій країні, адже можна буде суттєво зекономити на квитках та витратити ці кошти на емоції та подарунки.

Про це пише The Mirror UK.

Реклама
Читайте також:

Нові рейси Ryanair

Зазначається, що компанія Ryanair посилила свою базу в Португалії, додавши кілька літаків. Вже цього тижня до португальських міст Порту та Фаро Ryanair додасть нові маршрути з польських Кракова та Варшави. 

Окрім того, до португальської Мадейри можна буде дістатися ще одним маршрутом з ірландського міста Шаннон. З 26 жовтня 2025 року лоукостер також  запустить рейс із португальського Порту до шведського Гетеборга.

Ryanair запускає нові маршрути з Португалії — з яких міст - фото 1
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Квитки на всі нові чотири напрямки вже доступні у продажу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкрасивіші дороги у світі. Ці автомагістралі вражають туристів своїми мальовничими краєвидами й стежками, а також історичними пам'ятками.

Також ми писали про найцікавіші містичні замки в Україні. Вони зберігають у своїх стінах багато таємниць та легенд.

