Ryanair добавил 4 рейса в Португалию — в какие страны будет выгоднее добраться

Ирландский лоукостер Ryanair этой осенью, после сокращения маршрутов в Вену, добавил новые 4 рейса в Португалию из городов Польши, Швеции и Ирландии. Это может пригодиться украинцам, которые сейчас проживают в Европе или планируют отпуск в этой живописной стране, ведь можно будет существенно сэкономить на билетах и потратить эти средства на эмоции и подарки.

Новые рейсы Ryanair

Отмечается, что компания Ryanair усилила свою базу в Португалии, добавив несколько самолетов. Уже на этой неделе в португальские города Порту и Фаро Ryanair добавит новые маршруты из польских Кракова и Варшавы.

Кроме того, в португальскую Мадейру можно будет добраться еще одним маршрутом из ирландского города Шаннон. С 26 октября 2025 года лоукостер также запустит рейс из португальского Порту в шведский Гетеборг.

Билеты на все новые четыре направления уже доступны в продаже.

