Обвиняемый в убийстве подростка на фуникулере получил приговор
Ryanair запускает новые маршруты из Португалии — из каких городов

Ryanair запускает новые маршруты из Португалии — из каких городов

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 15:35
Ryanair добавил 4 рейса в Португалию — в какие страны будет выгоднее добраться
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair этой осенью, после сокращения маршрутов в Вену, добавил новые 4 рейса в Португалию из городов Польши, Швеции и Ирландии. Это может пригодиться украинцам, которые сейчас проживают в Европе или планируют отпуск в этой живописной стране, ведь можно будет существенно сэкономить на билетах и потратить эти средства на эмоции и подарки.

Об этом пишет The Mirror UK.

Читайте также:

Новые рейсы Ryanair

Отмечается, что компания Ryanair усилила свою базу в Португалии, добавив несколько самолетов. Уже на этой неделе в португальские города Порту и Фаро Ryanair добавит новые маршруты из польских Кракова и Варшавы.

Кроме того, в португальскую Мадейру можно будет добраться еще одним маршрутом из ирландского города Шаннон. С 26 октября 2025 года лоукостер также запустит рейс из португальского Порту в шведский Гетеборг.

Ryanair запускає нові маршрути з Португалії — з яких міст - фото 1
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Билеты на все новые четыре направления уже доступны в продаже.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых красивых дорогах в мире. Эти автомагистрали поражают туристов своими живописными видами и тропами, а также историческими достопримечательностями.

Также мы писали о самых интересных мистических замках в Украине. Они хранят в своих стенах много тайн и легенд.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
