Головна Travel Річ, яка спрощує життя в подорожі — must-have від мандрівниці

Річ, яка спрощує життя в подорожі — must-have від мандрівниці

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 16:03
Яка річ полегшить життя в подорожі та аеропорту — що взяти у валізу
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Пакування речей у відпустку — задача із зірочкою. Зажди переживаєш, що візьмеш забагато чи, навпаки, забудеш щось важливе і доведеться витрачати гроші на незаплановані покупки. Проте досвідчена мандрівниця поділилася, як трохи полегшити собі подорож, та розповіла про річ, без якої не обходиться жодна її поїздка.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Незамінна річ в аеропорту

Спеціаліст з подорожей Your Co-Op Клер Франклін розповіла, без якої речі не вирушає у жодну відпустку. Досвідчена мандрівниця порадила завжди брати із собою в подорож сумку-шопер. Вона може бути за вашим смаком зі шкіри чи з тканини.

"Вони часто виявляються корисними для походу в супермаркет і покупки сувенірів в іншій країні", — поділилась вона.

Експертка додала, що таку сумку зручно використовувати як ручну поклажу, якщо ви не можете помістити всі необхідні речі в сумку, або якщо вам буде необхідно щось придбати в аеропорту після проходження контролю безпеки.

Франклін також порекомендувала пакувати зарядні пристрої, піжаму та зубну щітку в останню чергу, щоб вони були під рукою після прибуття до готелю. Так ви зможете швидко лягти в ліжко після тривалої дороги й не переривати валізу, яку потім доведеться складати.

Раніше ми писали, що в аеропортах Європи дозволили перевозити до двох літрів рідин у ручній поклажі. Пом'якшення суворих обмежень стало можливим завдяки сучасним КТ-сканерами.

Також ми розповідали про найкрасивіші дороги у світі. Ці автомагістралі вражають туристів своїми мальовничими краєвидами й стежками, а також історичними пам'ятками.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
