Главная Travel Вещь, которая упрощает жизнь в отпуске — must-have от эксперта

Вещь, которая упрощает жизнь в отпуске — must-have от эксперта

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 16:03
Какая вещь облегчит жизнь в путешествии и аэропорту - что взять в чемодан
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Упаковка вещей в отпуск — задача со звездочкой Всегда переживаешь, что возьмешь много или, наоборот, забудешь что-то важное и придется тратить деньги на незапланированные покупки. Однако опытная путешественница поделилась, как немного облегчить себе путешествие, и рассказала о вещи, без которой не обходится ни одна ее поездка.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Незаменимая вещь в аэропорту

Специалист по путешествиям Your Co-Op Клэр Франклин рассказала, без какой вещи не отправляется ни в один отпуск. Опытная путешественница посоветовала всегда брать с собой в путешествие сумку-шопер. Она может быть по вашему вкусу из кожи или из ткани.

"Они часто оказываются полезными для похода в супермаркет и покупки сувениров в другой стране", — поделилась она.

Эксперт добавила, что такую сумку удобно использовать как ручную кладь, если вы не можете поместить все необходимые вещи в сумку, или если вам будет необходимо что-то приобрести в аэропорту после прохождения контроля безопасности.

Франклин также порекомендовала паковать зарядные устройства, пижаму и зубную щетку в последнюю очередь, чтобы они были под рукой по прибытии в отель. Так вы сможете быстро лечь в постель после длительной дороги и не прерывать чемодан, который потом придется складывать.

Ранее мы писали, что в аэропортах Европы разрешили перевозить до двух литров жидкостей в ручной клади. Смягчение строгих ограничений стало возможным благодаря современным КТ-сканерам.

Также мы рассказывали о самых красивых дорогах в мире. Эти автомагистрали поражают туристов своими живописными пейзажами и тропами, а также историческими достопримечательностями.

аэропорты путешествие сумки советы туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
