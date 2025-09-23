Какая вещь облегчит жизнь в путешествии и аэропорту - что взять в чемодан

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Упаковка вещей в отпуск — задача со звездочкой Всегда переживаешь, что возьмешь много или, наоборот, забудешь что-то важное и придется тратить деньги на незапланированные покупки. Однако опытная путешественница поделилась, как немного облегчить себе путешествие, и рассказала о вещи, без которой не обходится ни одна ее поездка.

Незаменимая вещь в аэропорту

Специалист по путешествиям Your Co-Op Клэр Франклин рассказала, без какой вещи не отправляется ни в один отпуск. Опытная путешественница посоветовала всегда брать с собой в путешествие сумку-шопер. Она может быть по вашему вкусу из кожи или из ткани.

"Они часто оказываются полезными для похода в супермаркет и покупки сувениров в другой стране", — поделилась она.

Эксперт добавила, что такую сумку удобно использовать как ручную кладь, если вы не можете поместить все необходимые вещи в сумку, или если вам будет необходимо что-то приобрести в аэропорту после прохождения контроля безопасности.

Франклин также порекомендовала паковать зарядные устройства, пижаму и зубную щетку в последнюю очередь, чтобы они были под рукой по прибытии в отель. Так вы сможете быстро лечь в постель после длительной дороги и не прерывать чемодан, который потом придется складывать.

